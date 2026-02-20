La primera gala de nominación de la sexta temporada de La casa de los famosos dejó a seis habitantes en riesgo de abandonar el reality de Telemundo.

La venezolana-española Oriana Marzoli, la dominicana Celinee Santos, el cubanoamericano Eduardo Antonio “El Divo”, el mexicano Sergio Mayer y la catalana Zoe Bayona fueron los participantes que el jueves recibieron la mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros para salir del programa. El dominicano Kenny Rodríguez, por su parte, también integra este grupo, ya que fue nominado durante una dinámica realizada la primera noche del reality, que se estrenó el pasado martes.

Así votaron:

Yoridan: 3 puntos a Lupita (+1), 2 puntos a El Divo y 1 punto a Julia

Fabio: 3 puntos a El Divo, 2 puntos a Lupita y 1 punto a Josh

El Divo: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Oriana y 1 punto a Kunno

Kenzo: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Sergio y 1 punto a Stefano

Laura G: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Vanessa y 1 punto a Horacio

Curvy: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Kunno y 1 punto a Kenzo

Caeli: 3 puntos a Vanessa, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Zoe

Celinee: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Julia y 1 punto a Kenzo

Kenny: 3 puntos a El Divo, 2 puntos a Zoe y 1 punto a Horacio

Julia: 3 puntos a Zoe, 2 puntos a Oriana y 1 punto a Sergio

Yailyne: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Zoe y 1 punto a Sergio

Stefano: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Yoridan y 1 punto a Sergio

Vanessa: 3 puntos a Josh, 2 puntos a Kenzo y 1 punto a Horacio

Laura Zapata: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Zoe y 1 punto a Kunno

Oriana: 3 puntos a El Divo, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Curvy

Kunno: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a El Divo y 1 punto a Julia

Zoe: 3 puntos a El Divo, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Julia

Horacio: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Oriana y 1 punto a Zoe

Josh: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Vanessa y 1 punto a Fabio

Sergio: 3 puntos a Kenzo, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Josh

Lupita: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Sergio

La influencer mexicana Jailyne Ojeda se convirtió en la líder de la semana tras una dinámica llevada a cabo en la gala de estreno, en la que la quinta persona en contestar una llamada obtenía ese beneficio. Como parte de sus privilegios, contó con inmunidad en la gala de nominación, por lo que no podía ser nominada.

Para salvar a alguno de los nominados, los televidentes deberán votar -por quien quiere que se quede en el reality- visitando lacasadelosfamosos.com.