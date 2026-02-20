Estos son los primeros nominados de “La casa de los famosos 6″
Uno de ellos podría quedar fuera del reality el próximo lunes.
La primera gala de nominación de la sexta temporada de La casa de los famosos dejó a seis habitantes en riesgo de abandonar el reality de Telemundo.
La venezolana-española Oriana Marzoli, la dominicana Celinee Santos, el cubanoamericano Eduardo Antonio “El Divo”, el mexicano Sergio Mayer y la catalana Zoe Bayona fueron los participantes que el jueves recibieron la mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros para salir del programa. El dominicano Kenny Rodríguez, por su parte, también integra este grupo, ya que fue nominado durante una dinámica realizada la primera noche del reality, que se estrenó el pasado martes.
Así votaron:
Yoridan: 3 puntos a Lupita (+1), 2 puntos a El Divo y 1 punto a Julia
Fabio: 3 puntos a El Divo, 2 puntos a Lupita y 1 punto a Josh
El Divo: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Oriana y 1 punto a Kunno
Kenzo: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Sergio y 1 punto a Stefano
Laura G: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Vanessa y 1 punto a Horacio
Curvy: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Kunno y 1 punto a Kenzo
Caeli: 3 puntos a Vanessa, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Zoe
Celinee: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Julia y 1 punto a Kenzo
Kenny: 3 puntos a El Divo, 2 puntos a Zoe y 1 punto a Horacio
Julia: 3 puntos a Zoe, 2 puntos a Oriana y 1 punto a Sergio
Yailyne: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Zoe y 1 punto a Sergio
Stefano: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Yoridan y 1 punto a Sergio
Vanessa: 3 puntos a Josh, 2 puntos a Kenzo y 1 punto a Horacio
Laura Zapata: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Zoe y 1 punto a Kunno
Oriana: 3 puntos a El Divo, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Curvy
Kunno: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a El Divo y 1 punto a Julia
Zoe: 3 puntos a El Divo, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Julia
Horacio: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Oriana y 1 punto a Zoe
Josh: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Vanessa y 1 punto a Fabio
Sergio: 3 puntos a Kenzo, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Josh
Lupita: 3 puntos a Oriana, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Sergio
🚨¡YA ESTÁ ABIERTA LA VOTACIÓN! 🚨— Telemundo Realities (@TLMDRealities) February 20, 2026
Es momento de salvar, ¿Quién se queda en #LCDLF6? 😎💥
🟣 Oriana
🟣 Sergio
🟣 Kenny
🟣 Celinee
🟣 El Divo
🟣 Zoé
La influencer mexicana Jailyne Ojeda se convirtió en la líder de la semana tras una dinámica llevada a cabo en la gala de estreno, en la que la quinta persona en contestar una llamada obtenía ese beneficio. Como parte de sus privilegios, contó con inmunidad en la gala de nominación, por lo que no podía ser nominada.
Para salvar a alguno de los nominados, los televidentes deberán votar -por quien quiere que se quede en el reality- visitando lacasadelosfamosos.com.