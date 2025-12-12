Bajo el lema “Ride the wave of innovation” (Súbete a la ola de la innovación), Wapa Televisión, Wapa Deportes, WKAQ 580, KQ 105 y la plataforma digital wapa.tv, presentaron esta noche a las agencias de publicidad un adelanto de la programación y proyectos especiales que ofrecerán en el 2026 y celebraron sus éxitos, junto a sus ejecutivos, talentos y clientes.

Clásico Mundial de Béisbol

El 2026 marcará un hito para los fanáticos del béisbol. A dos décadas de la creación del torneo, Puerto Rico será sede del Clásico Mundial de Béisbol, y Wapa Deportes encabezará la cobertura más completa, con transmisiones, análisis especializados y contenido exclusivo sobre el Team Rubio.

WKAQ 580 AM y wapa.tv también se integran como medios oficiales del evento, reforzando la misión de Wapa Media de ofrecer acceso privilegiado a los momentos deportivos más importantes en todas sus plataformas.

Jorge Hidalgo, CEO y presidente de WAPA Media

Puerto Rico, capital mundial de la belleza en 2026

El 2026 será un año histórico para la industria de la belleza. Puerto Rico será sede del 75 aniversario de Miss Universe, con un despliegue de programación especial y cobertura exclusiva a través de Wapa Televisión, WKAQ 580 y la plataforma digital de Wapa Media. Y, previo al certamen internacional, Wapa producirá y transmitirá una espectacular edición de Miss Universe Puerto Rico, en la que se elegirá a la anfitriona que representará a la Isla ante el mundo para buscar la sexta corona.

Wapa Media consolida así su posición como la casa oficial de la belleza y la plataforma que conecta a Puerto Rico con uno de los eventos globales más influyentes.

Super Chef Celebrities y ¡Claro que Baila!

Los televidentes podrán disfrutar en el 2026 de nuevas temporadas de dos de los formatos favoritos del público. Se trata de Super Chef Celebrities, presentado por Supermercados Econo, el exitoso reality culinario que reúne a figuras reconocidas en un ambiente de competencia, creatividad y humor. La quinta temporada vendrá con nuevas personalidades que deberán demostrar sus destrezas culinarias. De igual manera, ¡Claro que baila! que regresa con un elenco renovado y producciones que seguirán destacando el talento local y la energía que caracteriza a los programas locales.

Estas producciones fortalecen el compromiso del Canal con los formatos originales hechos en Puerto Rico, uno de los sellos distintivos de Wapa.

Wapa Orlando: un nuevo puente con la diáspora

Como parte de su expansión en Estados Unidos, por primera vez, un canal puertorriqueño tendrá una afiliada en los Estados Unidos y lanzará a Wapa Orlando, un canal diseñado para servir directamente a la creciente comunidad boricua en la Florida Central.

La nueva señal ofrecerá programación de Wapa Media, junto con ediciones de noticias locales orientadas a las necesidades y temas de interés de los puertorriqueños en el ya conocido como el “municipio 79”.

Firme la producción local

WAPA fortalece su oferta local con cerca de 85 horas de contenido semanal entre noticias, entretenimiento y programas especiales. Uno de los distintivos de este próximo año es que el programa Ahí está la verdad, conducido por Normando Valentín, evoluciona en 2026 hacia un concepto semanal por temporadas con entrevistas y contenido de más impacto.

Series y producciones de Hollywood e internacionales

La audiencia podrá disfrutar nuevamente de las series internacionales más vistas, incluyendo Citadel y Yellowstone, junto a los favoritos norteamericanos como: Law & Order: SVU, FBI Most Wanted, S.W.A.T, CSI Vegas, Chicago Med/PD/Fire, NCIS y más. En cine, WAPA estrenará grandes títulos de Hollywood como: The Beekeeper, Godzilla vs Kong: The New Empire, Mission Impossible: The Final Reckoning, John Wick: Chapter 4, Wrath of Man y Wicked.

Wapa Deportes: Historia en 2026

Además del histórico Clásico Mundial de Béisbol, Wapa Deportes tendrá un año de impacto con la cobertura más robusta del deporte local e internacional. El canal también renovó su acuerdo multianual con MLB, transmitiendo más de siete juegos semanales, el Juego de Estrellas, la Postemporada y Serie Mundial en exclusiva. Además, regresa la Liga de Béisbol Profesional “La Pro”, la Serie del Caribe, nuevas transmisiones del baloncesto FIBA, más cobertura de las Justas LAI en el primer y segundo semestre del año, el deporte escolar con Buzzer Beater en voliebol, baloncesto y futbol, las Noches de Boxeo, y el análisis diario de La Línea Deportiva.