La magia de “La Cenicienta” cobra vida una vez más con una ambiciosa puesta en escena endosada por el Departamento de Educación de Puerto Rico, diseñada para impactar a estudiantes de todos los niveles con una experiencia artística, educativa y llena de valores.

Bajo la dirección y producción de Freddy Benítez, esta impresionante producción reúne a un elenco de 15 artistas puertorriqueños, en su mayoría profesores de teatro y danza, quienes combinan su experiencia pedagógica y profesional para ofrecer un montaje de excelencia.

“La Cenicienta” contará con un despliegue escenográfico impactante, vestuarios elaborados con gran detalle y efectos especiales que prometen elevar la experiencia teatral a un nivel digno de las mejores puestas en escena realizadas en nuestra isla. Cada elemento ha sido cuidadosamente diseñado para transportar al público a un mundo de fantasía, magia y enseñanza.

Las funciones se llevarán a cabo el 11 y 12 de marzo en el teatro de la Universidad Interamericana, recinto Metropolitano; y el 18 y 19 de marzo en el Teatro Juventud de Lajas.

Esta versión de “La Cenicienta” no solo presenta una historia maravillosa llena de encanto, sino que también resalta valores fundamentales como el respeto, la perseverancia, la bondad y la importancia de creer en los sueños. A través de la comedia y el arte escénico, los estudiantes vivirán una experiencia educativa alineada con los estándares del Departamento de Educación, convirtiendo cada función en una extensión del salón de clases.

Para información adicional, reservaciones escolares y detalles sobre funciones especiales, pueden comunicarse con: Freddy Benítez, productor y director de la compañía ABAI, Inc., al 787-951-7614.