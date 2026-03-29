La Fundación Yo Prefiero Sonreír, Inc. y NAÓS School of the Arts presentarán la octava edición del evento cumbre de Semana Santa, “The Passion 8: Stories of the Kingdom”, con funciones en el Municipio de Caguas y por primera vez en el Teatro Yagüez de Mayagüez. La producción fusiona la danza, el teatro y la fe para llevar al público a una profunda experiencia espiritual inspirada en el mensaje de Jesús.

A través de parábolas que cobran vida en escena, “The Passion 8: Stories of the Kingdom” revela la esencia del mensaje de Jesús: un Reino que florece en lo sencillo, sana lo quebrado y transforma corazones. Jesús aparece entre la multitud, no como un rey terrenal, sino como un maestro que habla con historias, un sembrador que confía en la tierra, un samaritano que detiene su camino por amor, un padre que espera el regreso de su hijo. Cada parábola es una semilla sembrada en el corazón del espectador, mientras la vida de Jesús se entrelaza con ellas, su compasión hacia los pobres, su entrega hasta la cruz, y su resurrección gloriosa, donde la Palabra se hace vida. Esta producción invita a descubrir que Jesús no solo contó parábolas, sino que Él mismo fue la parábola más grande del amor de Dios.

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La puesta en escena contará con la participación de más de 90 bailarines provenientes de distintos lugares de Puerto Rico, quienes unirán su talento y pasión para dar vida a esta experiencia artística de gran impacto visual y espiritual. Bajo la dirección creativa de Pedro L. Sánchez y Keishla González, y con la producción ejecutiva de Kiara Pita, el equipo creativo ha desarrollado una propuesta escénica que combina múltiples estilos de danza y elementos teatrales para transmitir el mensaje del Reino de Dios de una manera fresca y conmovedora.

El elenco de personajes principales estará encabezado por Jean Paul Félix en el papel de Jesús, Laura Valentín interpretando al Espíritu Santo y Paul Franco en el rol de Satanás. También formarán parte de la narrativa Steven Mercado como Juan el Bautista y como el Buen Samaritano, Edward Albelo como el Pastor de Ovejas, Carlos Cabeza como el Hijo Pródigo y Xiomilet Santos como la Mujer del Flujo de Sangre, entre otros personajes que darán vida a las historias presentadas en escena.

El equipo coreográfico reúne a un talentoso grupo de coreógrafos que han trabajado en conjunto para dar forma al lenguaje corporal y visual de la producción. Este equipo está compuesto por Kantareh Román, Amanda Alemán, Hycliff Soler y Lunail Colón, Laura Valentín, la propia Kiara Pita, Joshua López, Yeranthony Martínez, Amy Rodríguez y Steven Mercado.

Un vez más y como ha ocurrido por los pasados años, la producción cuenta con el respaldo del Municipio Autónomo de Caguas y su Oficina de Base de Fe, lo que permite que las funciones se ofrezcan de manera gratuita al pueblo. Muestra del alcance que el proyecto ha tenido es que ambas funciones de Caguas actualmente ya se encuentren llenas a cabalidad.

Los boletos para la función de Mayagüez, que será el 9 de abril y que también será libre de costo, estarán disponibles en Young Ambassadors Academy, en Cabo Rojo, hasta que se agoten.

Con una poderosa combinación de arte, música, movimiento y mensaje, “The Passion 8: Stories of the Kingdom” promete ser una experiencia transformadora que invita al público a reflexionar sobre el amor, la gracia y el propósito de Jesús. Esta producción no solo busca ofrecer un espectáculo de alto nivel artístico, sino también sembrar esperanza y fe en cada persona que forme parte de esta experiencia durante la Semana Santa.