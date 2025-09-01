La Asociación ACirc celebrará el octavo aniversario de El Bastión, su centro cultural en el Viejo San Juan y uno de sus proyectos más emblemáticos, consolidado como pilar en la promoción del arte y la cultura en Puerto Rico.

Para conmemorar esta trayectoria, ACirc presentará un ciclo de tres exposiciones colectivas, resultado de una convocatoria abierta a todas las disciplinas de las artes plásticas. “La respuesta fue extraordinaria: se recibieron 452 obras de 261 artistas, un volumen que superó todas las expectativas y que refleja la vitalidad y diversidad del panorama artístico en la isla”, de acuerdo con información del comunicado de prensa.

El ciclo se iniciará con la primera muestra este sábado, 6 de septiembre. Las dos exposiciones restantes se realizarán en octubre de 2025 y enero de 2026.

La primera muestra, seleccionada por los curadores Ivonne Prats, Nick Quijano y Rafael Trelles, reúne a un grupo de artistas de gran talento, entre los que se encuentran: Pablo Cambó, Carlos Cancio, Nilsa M. Ríos Cruz, Luis Elier Rivera Ortiz, Jafet Cruz Cordero, Rumi Basham-Humphrey, Stephanie Colón Maldonado, Adriana Jordán Banuchi (Adria Banuchi), Edna Román, Edgard Rodríguez Luiggi, Berta Meléndez, Deyaneira “Lucero” Maldonado Ramírez, Sorely Muentes Méndez, Wilmarys Román Rivera, Eduardo Cabrer, Robin Alicea, Simón Ruíz, Kevin Alexander Rivera, Valeria P. Mercado, Eduardo Lalo y Rosario Fernández Esteve.

El evento inaugural será este sábado a las 7:00 p.m. en El Bastión (Viejo San Juan) y contará con un programa artístico multidisciplinario que incluirá música en vivo bailable con el grupo Salmón del Río. También, con presentaciones de danza y circo a cargo de Maximiliano Rivas, Stephanie Salas, Solei Shang, Carmela Cruz y Aliha Serrano.

La entrada es libre de costo y todas las obras estarán disponibles para la venta.

El Bastión es un centro cultural multidisciplinar fruto de un acuerdo entre la Asociación ACirc y el Instituto de Cultura Puertorriqueña en noviembre de 2016. “Hasta la fecha, en El Bastión se han realizado más de 690 actividades, entre 439 eventos y 251 talleres artísticos, impactando a más de 90,000 personas entre público, estudiantes, talleristas y artistas”, resalta el escrito.

La Asociación ACirc es una organización sin fines de lucro dedicada a la creación, educación y gestión cultural en Puerto Rico. “Con El Bastión como uno de sus proyectos más significativos, reafirma su compromiso con el arte y la comunidad, promoviendo el poder transformador de la cultura. Otro de sus grandes sellos es el Festival Internacional de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico: Circo Fest, que se celebra anualmente el segundo fin de semana de marzo”, agregó.