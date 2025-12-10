Feliz de tocar tierra puertorriqueña una vez más.

Así se encuentra la actriz Adriana Barraza, quien está lista para impartir el pan del conocimiento a la comunidad artística local en un “master class” que ofrecerá el próximo 13 y 14 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Barraza vuelve a la Isla del Encanto luego de tres años de la grabación de la película “Blue Beetle” para dictar la clase magistral que realizará como parte de la edición 55 del Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el aniversario 60 de la fundación La Comedia Puertorriqueña, donde aspira enseñar a los futuros alumnos el proceso de formarse en el escenario desde tres elementos claves: naturalidad, veracidad y profundidas.

En este encuetro participarán 20 estudiantes previamente seleccionados, mientras que aquellos interesados podrán asistir en calidad de oyentes, libre de costo, para observar el proceso creativo y pedagógico en tiempo real.

“Tengo más de 50 años como maestra de actuación y esto es algo de lo que he venido reflexionando muchísimo, que por así decirlo es sobre la verdad en la actuación. Lo que pueden esperar los estudiantes es tener una reflexión teórica bien práctica y durante día y medio vamos a practicar y practicar, y observar dónde no hemos alcanzado llegar a esa verdad”, compartió la artista en entrevista telefónica con Primera Hora, quien tendrá la oportunidad de hablar con talentos emergentes del mundo del entretenimiento local, así como espectadores curiosos por el poder del séptimo arte.

La histrionisa conocida por su trabajo en películas como “Amores perros” y “Babel”, filme que le ayudó a conseguir una nominación a los Premios Óscar hace 19 años, destacó que ese ejercicio forma parte de un proceso que continúa transformando dado que no importa su experiencia en el mundo del entretenimiento, autoreflexionar debe ser clave para mejorar la labor en las tablas.

“Hay ciertos elementos en los alimentos que ya no están muy adecuados, o un peinado ya queda medio viejito, o una ropa no te queda, y con eso de frente uno tiene que refrescar algo tan elemental, tan bueno para nuestra profesión, que es nosotros mismos, en dónde estamos parados en cuanto a mi labor, y eso es lo que vamos a hablar”, destacó.

Cero secretos

Cuando este medio le preguntó a Barraza cuál es el secreto mejor guardado al momento de entrar al escenario o pararse frente a las cámaras, entre risas la actriz dejó claro que “no tengo ningún secreto”.

“Yo soy maestra, ¡todo lo digo!“, añadió la mexicana, quien aprovechó el momento para compartir que al fin al cabo necesita llevar un actor al set.

“Todos sabemos cómo es el comportamiento humano. De repente, cuando viene algo raro, eso nos extraña, pero poder construir un personaje es muy difícil. Por eso yo dijo que mi trabajo cuesta mucho trabajo, porque quiero que mis personajes sean verdaderos, ya sea una comedia o una drama, y que el espectador se lo crea“, manifestó.

El evento forma parte de la programación del 55to Festival de Teatro Internacional del ICP, que este año celebra el intercambio cultural y la excelencia actoral a través de una agenda de espectáculos, talleres y clases magistrales con figuras destacadas del teatro iberoamericano.

La reservación de espacios como oyente está disponible a través de TicketCel.com