“El Señor obra por caminos misteriosos. Esa consigna cobra más fuerza en mí y lo he comprobado”, manifestó la actriz y presentadora de televisión Alexandra Malagón, quien encarna el papel de María Magdalena en la obra “La vida de Jesús”, que se presenta desde el miércoles hasta el Viernes Santo, a las 7:00 p.m., en la plaza de recreo Rey Fernando III de Carolina. Su participación se da en momentos de reflexión y tristeza por la muerte de centenares de sus paisanos víctimas del colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo el pasado lunes.

“El tiempo de Dios es perfecto. Es un contraste de emociones. Por un lado estoy contenta de encarnar por primera vez a María Magdalena, una mujer extraordinaria, cuya vida me ha despertado mucha curiosidad, y por otro lado dólida. Me ha afectado mucho la tragedia del pueblo dominicano, al extremo que he tenido que buscar recursos para sanar”, sostuvo consternada.

Para realizar el personaje de María Magdalena, uno de los más interesantes de la Biblia y sobre el cual Jesús puso de manifiesto la misericordia al perdonar sus pecados y convertirla en una de sus apóstoles más cercanas, la guapa artista se documentó sobre su vida y obra.

“Es la primera vez que lo voy hacer en el cuarto año que producciones Jaragua y su presidente Florentino Rodríguez, presenta este proyecto en Carolina. A medida que leí sobre élla y la conocí, sobre el Mar Muerto y el evangelio escrito, he aprendido más acerca de su vida. Por mucho años el machismo ha intentado menospreciar su figura y disminuir su presencia”, sostuvo Malagón, antes de resaltar la importancia de María Magdalena en la vida de Jesús.

“Fue apóstol de Jesús y a quien Él se le presentó para que diera las buenas nuevas de su resurrección. A través de María Magdalena el Señor nos ha enseñado el perdón y el respeto a la mujer”.

La pieza teatral regresa renovada en escena este año: cuenta con un elenco de reconocidos actores del patio, entre estos, Jonathan Cardenales en el papel de Jesús de Nazareth, Suzzette Bacó como la Virgen María, Herbert Cruz en el papel de Herodes, Maricarmen Aviles como Herodías, Luis Ponce como Juan El Bautista, Mariana Quiles como Salomé y George Santiago como Centurión Romano.

“Ha sido maravilloso encontrarme con un elenco tan querido de compañeros actores, con algunos había trabajado ya, con otros no. El público va a identificarse y va a vivir un momento espiritual sublime con las caracterizaciones convincentes del elenco”, sostuvo.

Solidaria con sus paisanos

“Ha sido una tragedia muy grande que independientemente donde haya ocurrido, nos entristece y afecta a todos, la pérdida de tantos hermanos que fueron a compartir con sus seres queridos y encontraron la muerte. Sé de un matrimonio que dejó cuidando a sus cuatro hijos con una niñera para ir a disfrutar del concierto. Qué tristeza profunda saber que se levantaron sin sus padres. Me identifico con ellos, porque también perdí a mi padre a temprana edad”, lamentó.

“Ante esta desgracia una se siente impotente y es inevitable preguntarse, ¿hubo negligencia?, ¿se hará justicia?, ¿estarán brindándole apoyo emocional y ayuda a los heridos y a las familias que perdieron sus seres queridos?”, cuestionó la veterana artista, al tiempo que lamentó la muerte del merenguero Rubby Pérez, con quien compartió semanas antes.

“Muy lamentable su muerte, un ser humano especial. Estuve con él en la celebración de los Premios Soberanos en República Dominicana junto a mi esposo Gilberto Santa Rosa el pasado 25 de marzo. Dicho sea de paso, el traje que utilicé esa noche fue confeccionado por la madre de su hija, Michelle Rodríguez. También coincidimos en el homenaje a Johnny Ventura en el Hotel Jaragua”, recordó.