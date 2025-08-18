La empresaria y figura pública Maripily Rivera anunció hoy que el actor y conductor mexicano Alfredo Adame tendrá una participación especial en la obra La Casa de Maripily All Star.

Este proyecto marca la continuación de la exitosa primera edición de La Casa de Maripily se Vale To, en la cual Adame también formó parte del elenco, y ahora regresa para aportar nuevamente su talento y personalidad.

“Estoy feliz de volver a compartir con Alfredo, quien fue parte de la primera producción y que ahora vuelve a estar presente en esta nueva etapa. El público de Puerto Rico lo esperaba y sé que será un éxito tenerlo nuevamente con nosotros”, expresó Maripily mediante declaraciones escritas.

La obra se estrenará el 23 y 24 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce con un elenco que incluye a Manelik y a Caramelo quien ganó la última Casa de los Famosos. También cuentan con los actores Norwill Fragoso y JC Martínez quienes prometen presentar una experiencia teatral cargada de humor, emociones y mucha energía.