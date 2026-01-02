Luego de la transformación física y profesional que vivió en el 2025, ahora se dispone para arrancar el 2026 directo en los escenarios, y todo por una causa social.

Álida Arizmendi está lista para generar conciencia sobre un serio problema social al protagonizar la obra “Suicidio... almas en silencio”, que tendrá su primera puesta en escena el 25 de febrero en el Teatro de la Universidad Interamericana de Bayamón, a las 9:00 y 10:30 de la mañana.

Arizmendi compartió su entusiasmo por volver a las tablas boricuas en una pieza que busca fomentar empatía y abrir un diálogo sobre las diversas situaciones y emociones que pueden llevar a tomar esa decisión a través de la historia de cuatro individuos marcados por el dolor y atrapados en el silencio.

“Me saltaron las lágrimas cuándo leí la pieza. Esta obra me va a impactar mucho, porque mi personaje, ”Guía", va a estar orientando a estos personajes que, cada uno, tiene una esencia distinta, y yo los voy llevando, los miro con mucha empatía, y los voy tratando, aunque a veces les tengo que bajar fuerte”, compartió la actriz sobre la obra orientada a estudiantes en entrevista con Primera Hora.

Arizmendi manifestó que su rol llega en un momento oportuno, cuando se siente renovada tras volver a la carga con su nuevo podcast “Entre tú y yo” y regresar pronto a la televisión puertorriqueña. A esto se suma la llamada que recibió del dramaturgo Gerardo Rodríguez, a quien agradece poder volver a impactar desde su “alma mater”.

“Mi primer monólogo irá dirigido al público, pero ya en personaje, y es uno extenso, pero de ahí interactúo con los personajes, que están solos ahí. Lo primero que diré al público es que pueden verlos, están ahí, con el alma hecha pedazos”, compartió sobre la producción que abordará asuntos como el uso de sustancias, celos, falta de amor, presiones emocionales y deudas, temas que a ella misma les tocaron de cerca.

“Hay tantos elementos que hasta yo los he vivido en ciertos aspectos, pero gracias a ese Padre Celestial pude salir de algunas de esas situaciones que han afectado a jóvenes en momentos en que yo pensaba estar al fondo del abismo, porque creía que no encontraba solución a nada, creía que todas las puertas se habián cerrado, y me afectó emocionalmente muchísimo”, destacó Arizmendi, quien asegura que algunos de esos sinsabores quedarán inmortalizados en un libro que lanzará el año próximo.

Pero la obra no se quedará en la tarima, pues al ser una presentación auspiciada por el Departamento de Educación, la misma también brindará a los espectadores herramientas de prevención, manejo emocional y recursos de ayuda para los estudiantes antes, durante y luego de la puesta en escena.

“Gracias al señor que regreso con un gran proyecto y más aún que va ligado a concienciar, porque a veces los familiares tienden a que les digan: ‘No sé, me siento un poco mal, me siento un poco deprimido’. ¡Ojo! Porque si no atiendes eso en este instante, de ahí es un paso al salto, y se les enseña en ese momento a tomar conciencia de lo que son esos problemas que tienen los jóvenes. Y no estaremos allí para juzgarlos, estamos allí para crear conciencia de que todo puede cambiar, pero quienes nos rodean tienen que poner su grano de arena para ayudar, llevarlos de la mano y no dejarlos como que eso es un asunto pasajero. ¡Aquí vamos a aprender!“, sostuvo.

La obra “Suicidio... almas en silencio” cuenta con la dirección de Doel Ramírez y las actuaciones de Liza Lugo, Raúl Armando del Valle, Alanis Manzano, Adrian Isaac y Thalia Ortíz.

La obra también se presentará el 4 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce, a las 9:00 a.m.; el 6 de marzo en el Centro Sor Isolina Ferré de Ponce, a las 9:00 y 10:30 a.m.; el 9 de marzo en el Teatro Yagüez de Mayagüez a las 9:00 a.m.; y el 11 de marzo en el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta a las 9:00 y 10:30 a.m.

Atención a las señales

Como prevención, la Asociación de Psicología de Puerto Rico exhorta a lo siguiente: