Tras años de ausencia del escenario público, la actriz Álida Arizmendi reaparece renovada y con 60 libras menos de peso para promocional su nuevo podcast “Entre tú y yo”, el cual será transmitido todos los jueves a las 9:00 de la noche, por su canal de YouTube alidaarizmendipr.tv, comenzando en el mes de junio.

En entrevista con Primera Hora desde la Plaza de las Delicias de su natal Ponce, la veterana artista reveló detalles de su nuevo programa.

“ ‘Entre tú y yo con Álida Arizmendi’ es un ‘podcast show’ original y dinámico que combina el arte de la conversación profunda con una mirada crítica y humana sobre los temas que nos afectan como sociedad desde una perspectiva íntima y reflexiva, donde el diálogo sincero se convierte en el puente entre la experiencia personal y los grandes temas del país. Cada episodio es una invitación a pensar, cuestionar y sentir en voz alta”, manifestó Arizmendi con mucho entusiasmo.

Su innovador programa, que estará sincronizado con todas las redes sociales, abordará diferentes temas de interés humano: “Se van a tratar temas de política, cultura, arte, desarrollo económico, salud pública y la historia viva del país, siempre desde una mirada empática, abierta y sin guiones predecibles bajo el lema ‘no vine a hablar sola, vine a conversar contigo’ ”, sostuvo Álida, al tiempo que aseguró que saldrá a la calle en busca de la noticia.

“No voy a estar en una oficina sentada en un escritorio, porque es un espacio donde la palabra cobra valor y la audiencia se convierte en parte del encuentro. Ya sea desde su butaca con micrófono en mano o a través de entrevistas con figuras influyentes, ‘Entre tú y yo’ se posicionará como un nuevo referente en el periodismo conversacional puertorriqueño”, abundó.

Álida Arizmendi, quien se desempeñó como asesora en asuntos culutrales del Municipio de Mayaguez, compartió la dieta que le devolvió su esbelta figura.

La artista explicó que el proceso no fue uno de ganancia de bienestar físico, sino que también tuvo una mejoría emocional. ( Suministrada )

“Perder entre 60 a 70 libras no ha sido una tarea fácil, pero sí una de las más gratificantes de mi vida. Fue el resultado de un cambio profundo en mi estilo de vida, donde aprendí a comer con conciencia, a nutrirme y no simplemente a llenarme. Dejé atrás la comida chatarra y abracé una alimentación basada en plantas, frutas, pescados, mariscos como el pulpo y el camarón, pollo, y una vez al mes carne roja. Todo acompañado de mucha agua, mucha voluntad, y sobre todo perseverancia. No se trata solo de bajar de peso, se trata de transformar la relación que uno tiene con su cuerpo y su salud”.

Igualmente añadió detalles de su rutina diaria: “Me levanto todos los días temprano y ya a las 7:00 o 7:30 de la mañana estoy en el gimnasio. Es parte de mi disciplina y de ese compromiso que asumí conmigo misma. También tomo vitaminas y suplementos que ayudan a regenerar mis células, a fortalecer el sistema muscular y proteger mis huesos, porque tener el músculo fuerte no es solo por apariencia, es salud y prevención. Esta carrera no es fácil, pero cuando uno tiene claridad, constancia y amor propio los resultados llegan. Y más allá de lo físico es un triunfo espiritual y emocional que celebro todos los días.Transformar mi cuerpo fue solo el principio; lo más poderoso fue descubrir de lo que soy capaz cuando me elijo cada día”.

La artista se renovó físicamente, pero también lo hizo espiritualmente.

Adelantó que próximamente saldrá al mercado el disco que grabó con Los Andinos. ( Suministrada )

“Nada que valga la pena se logra sin sacrificio. Esto no fue una dieta; fue una decisión de vida. No bajé solo peso... solté miedos, cargas y excusas. No se trata de ser perfecta, se trata de ser constante. Porque cuando el cuerpo cambia, también se transforma el alma y eso, no tiene precio. Me encontré a mí misma en el proceso. Cuando alimenté mi cuerpo con lo que la tierra da descubrí una fuerza interior que no sabía que tenía. No importa cuántas veces lo intentes, lo importante es no rendirte. Yo soy prueba de que sí se puede”.

La cantante aprovechó la oportunidad para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco de boleros que grabó hace tres años con el trio Los Andinos.

“Estoy feliz, se acabó la espera. El disco ‘Jamás me olvidarás’, tema que Ramoncito Rodríguez, fundador de Los Andinos, escribió para mí. Se escuchará en Spotify, Apple Music, Amazon Music y todas las plataformas digitales. Es una producción preciosa que incluye diez temas románticos. Espero que sea del agrado del público”, finalizó.