Aquí la lista de los nominados a los Premios Tony 2026
Reconocen la excelencia en las producciones teatrales de Broadway.
Nueva York. Se han anunciado las nominaciones a los premios Tony, y los cinco espectáculos que compiten al mejor musical son “The Lost Boys”; “Schmigadoon!”; “Titanique”; y “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”.
La categoría de mejor obra nueva está formada por “The Balusters”; “Giant”; “Liberation”; y “Little Bear Ridge Road”.
Los premios Tony se entregarán el 7 de junio en el Radio City Music Hall durante una retransmisión presentada por Pink. Los premios se emitirán en directo en la CBS y en Paramount+.
Estas son algunas de las nominaciones a los Premios Tony 2026, anunciadas el martes:
Mejor Musical
“The Lost Boys”; “¡Schmigadoon!”; “Titaníque”; “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Mejor jugada
“The Balusters”; “Giant”; “Liberation”; “Little Bear Ridge Road”
Mejor reposición de una obra de teatro
“La muerte de un viajante de Arthur Miller”; “Becky Shaw”; “Cada cosa brillante”; “Ángeles caídos”; “Edipo”
Mejor reposición de un musical
“Cats: The Jellicle Ball”; “Ragtime”; “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”
Mejor interpretación de un actor protagonista en una obra de teatro
Will Harrison, “Punch”; Nathan Lane, “La muerte de un viajante de Arthur Miller”; John Lithgow, “Gigante”; Daniel Radcliffe, “Cada cosa brillante”; Mark Strong, “Edipo”.
Mejor interpretación de una actriz protagonista en una obra de teatro
Rose Byrne, “Fallen Angels”; Carrie Coon, “Bug”; Susannah Flood, “Liberation”; Lesley Manville, “Oedipus”; Kelli O’Hara, “Fallen Angels”.
Mejor interpretación de un actor protagonista en un musical
Nicholas Christopher, “Ajedrez”; Luke Evans, “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”; Joshua Henry, “Ragtime”; Sam Tutty, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”; Brandon Uranowitz, “Ragtime”.
Mejor interpretación de una actriz protagonista en un musical
Sara Chase, “¡Schmigadoon!”; Stephanie Hsu, “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”; Caissie Levy, “Ragtime”; Marla Mindelle, “Titanique”; Christiani Pitts, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”.
Mejor interpretación de una actriz en un papel protagonista en un musical
Shoshana Bean, “The Lost Boys”; Hannah Cruz, “Chess”; Rachel Dratch, “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”; Ana Gasteyer, “Schmigadoon!”; Nichelle Lewis, “Ragtime”.
Mejor interpretación de un actor en un papel protagonista en un musical
Ali Louis Bourzgui, “Los niños perdidos”; André De Shields, “Cats: The Jellicle Ball”; Bryce Pinkham, “Ajedrez”; Ben Levi Ross, “Ragtime”; Layton Williams, “Titanique”.
Mejor interpretación de una actriz en un papel protagonista en una obra de teatro
Betsy Aidem, “Liberation”; Marylouise Burke, “The Balusters”; Aya Cash, “Giant”; Laurie Metcalf, “Arthur Miller’s Death of a Salesman”; June Squibb, “Marjorie Prime”.
Mejor interpretación de un actor en un papel protagonista en una obra de teatro
Christopher Abbott, “La muerte de un viajante”, de Arthur Miller; Danny Burstein, “Marjorie Prime”; Brandon J. Dirden, “Esperando a Godot”; Alden Ehrenreich, “Becky Shaw”; Ruben Santiago-Hudson, “Joe Turner’s Come and Gone”, de August Wilson; Richard Thomas, “The Balusters”.
Mejor dirección de una obra de teatro
Nicholas Hytner, “Gigante”; Robert Icke, “Edipo”; Kenny Leon, “Los balaustres”; Joe Mantello, “La muerte de un viajante de Arthur Miller”; Whitney White, “Liberación”.
Mejor Dirección de un Musical
Michael Arden, “The Lost Boys”; Lear deBessonet, “Ragtime”; Christopher Gattelli, “¡Schmigadoon!”; Tim Jackson, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”; Zhailon Levingston y Bill Rauch, “Cats: The Jellicle Ball”
Mejor Coreografía
Christopher Gattelli, “¡Schmigadoon!”; Ellenore Scott, “Ragtime”; Ani Taj, “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”; Omari Wiles y Arturo Lyons, “Cats: The Jellicle Ball”; Lauren Yalango-Grant y Christopher Cree Grant, “The Lost Boys”.
Mejor Libro de un Musical
“The Lost Boys”, David Hornsby y Chris Hoch; “¡Schmigadoon!” Cinco Paul; “Titanique”, Marla Mindelle, Constantine Rousouli y Tye Blue; “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”, Jim Barne y Kit Buchan.
Mejor Banda Sonora Original
“Muerte de un viajante”, de Arthur Miller (Música: Caroline Shaw); “Joe Turner’s Come and Gone”, de August Wilson (Música: Steve Bargonetti); “The Lost Boys” (Música y letra: The Rescues); “¡Schmigadoon!”. (Música y letra: Cinco Paul); “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)” (Música y letra: Jim Barne y Kit Buchan)
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.