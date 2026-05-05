Nueva York. Se han anunciado las nominaciones a los premios Tony, y los cinco espectáculos que compiten al mejor musical son “The Lost Boys”; “Schmigadoon!”; “Titanique”; y “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”.

La categoría de mejor obra nueva está formada por “The Balusters”; “Giant”; “Liberation”; y “Little Bear Ridge Road”.

Los premios Tony se entregarán el 7 de junio en el Radio City Music Hall durante una retransmisión presentada por Pink. Los premios se emitirán en directo en la CBS y en Paramount+.

Estas son algunas de las nominaciones a los Premios Tony 2026, anunciadas el martes:

Relacionadas

  1. Premios Tony no se retransmitirán en televisión por huelga de guionistas

  2. “A Strange Loop” hace historia en diversa edición de los Premios Tony

Mejor Musical

“The Lost Boys”; “¡Schmigadoon!”; “Titaníque”; “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”

Mejor jugada

“The Balusters”; “Giant”; “Liberation”; “Little Bear Ridge Road”

Mejor reposición de una obra de teatro

“La muerte de un viajante de Arthur Miller”; “Becky Shaw”; “Cada cosa brillante”; “Ángeles caídos”; “Edipo”

Mejor reposición de un musical

“Cats: The Jellicle Ball”; “Ragtime”; “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”

Mejor interpretación de un actor protagonista en una obra de teatro

Will Harrison, “Punch”; Nathan Lane, “La muerte de un viajante de Arthur Miller”; John Lithgow, “Gigante”; Daniel Radcliffe, “Cada cosa brillante”; Mark Strong, “Edipo”.

Mejor interpretación de una actriz protagonista en una obra de teatro

Rose Byrne, “Fallen Angels”; Carrie Coon, “Bug”; Susannah Flood, “Liberation”; Lesley Manville, “Oedipus”; Kelli O’Hara, “Fallen Angels”.

Mejor interpretación de un actor protagonista en un musical

Nicholas Christopher, “Ajedrez”; Luke Evans, “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”; Joshua Henry, “Ragtime”; Sam Tutty, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”; Brandon Uranowitz, “Ragtime”.

Mejor interpretación de una actriz protagonista en un musical

Sara Chase, “¡Schmigadoon!”; Stephanie Hsu, “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”; Caissie Levy, “Ragtime”; Marla Mindelle, “Titanique”; Christiani Pitts, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”.

Mejor interpretación de una actriz en un papel protagonista en un musical

Shoshana Bean, “The Lost Boys”; Hannah Cruz, “Chess”; Rachel Dratch, “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”; Ana Gasteyer, “Schmigadoon!”; Nichelle Lewis, “Ragtime”.

Mejor interpretación de un actor en un papel protagonista en un musical

Ali Louis Bourzgui, “Los niños perdidos”; André De Shields, “Cats: The Jellicle Ball”; Bryce Pinkham, “Ajedrez”; Ben Levi Ross, “Ragtime”; Layton Williams, “Titanique”.

Mejor interpretación de una actriz en un papel protagonista en una obra de teatro

Betsy Aidem, “Liberation”; Marylouise Burke, “The Balusters”; Aya Cash, “Giant”; Laurie Metcalf, “Arthur Miller’s Death of a Salesman”; June Squibb, “Marjorie Prime”.

Mejor interpretación de un actor en un papel protagonista en una obra de teatro

Christopher Abbott, “La muerte de un viajante”, de Arthur Miller; Danny Burstein, “Marjorie Prime”; Brandon J. Dirden, “Esperando a Godot”; Alden Ehrenreich, “Becky Shaw”; Ruben Santiago-Hudson, “Joe Turner’s Come and Gone”, de August Wilson; Richard Thomas, “The Balusters”.

Mejor dirección de una obra de teatro

Nicholas Hytner, “Gigante”; Robert Icke, “Edipo”; Kenny Leon, “Los balaustres”; Joe Mantello, “La muerte de un viajante de Arthur Miller”; Whitney White, “Liberación”.

Mejor Dirección de un Musical

Michael Arden, “The Lost Boys”; Lear deBessonet, “Ragtime”; Christopher Gattelli, “¡Schmigadoon!”; Tim Jackson, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”; Zhailon Levingston y Bill Rauch, “Cats: The Jellicle Ball”

Mejor Coreografía

Christopher Gattelli, “¡Schmigadoon!”; Ellenore Scott, “Ragtime”; Ani Taj, “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”; Omari Wiles y Arturo Lyons, “Cats: The Jellicle Ball”; Lauren Yalango-Grant y Christopher Cree Grant, “The Lost Boys”.

Mejor Libro de un Musical

“The Lost Boys”, David Hornsby y Chris Hoch; “¡Schmigadoon!” Cinco Paul; “Titanique”, Marla Mindelle, Constantine Rousouli y Tye Blue; “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”, Jim Barne y Kit Buchan.

Mejor Banda Sonora Original

“Muerte de un viajante”, de Arthur Miller (Música: Caroline Shaw); “Joe Turner’s Come and Gone”, de August Wilson (Música: Steve Bargonetti); “The Lost Boys” (Música y letra: The Rescues); “¡Schmigadoon!”. (Música y letra: Cinco Paul); “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)” (Música y letra: Jim Barne y Kit Buchan)

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.