Josué Comedy anunció una nueva función de su obra “Ay que Cruz”, el 3 de octubre en el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta tras el “sold out” de las funciones del 4 y 5 de octubre. Además, a petición popular llega a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce el viernes 14 de noviembre, en una única función en San Juan.

“Ay que Cruz” cuenta con guion del propio Josué Comedy y dirección de Agustín Rosario, y un elenco integrado por Janibeth Santiago, Alí Warrington, José Carlos Martínez, Juliana Rivera y Josué Comedy.

“Estoy tan feliz y agradecido por todo lo que está ocurriendo con esta obra. Con ‘Ay que Cruz’ estamos logrando que el público asistente reflexione a través del humor. Los comentarios después de cada función han sido gratificantes y emotivos. Desde que la escribí hace tantos años sabía que era posible llevar un mensaje a través de la risa”, indicó Josué.

“Ay que Cruz” que se presentó en Caguas, Ponce y San Sebastián, y el 6 y 7 de septiembre subirá a escena en el Teatro Yagüez de Mayagüez, y el sábado 20 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Humacao.

Los boletos para “Ay que Cruz” los pueden conseguir en JosueComedy.com y Pietix.com. Mientras que para las funciones del Bellas Artes de Santurce, también pueden adquirlos en la boletería del teatro.