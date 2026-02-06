Aylín Mujica y Sonya Smith se manifestaron “encantandas con Puerto Rico”, su gastronomía y reconocieron el valor artístico de Bad Bunny. Las reconocidas actrices estuvieron en la Isla promocionando la obra teatral “Tres damas y un gigoló”, que presentarán aquí este mes.

“Estuve por el Viejo San Juan y es un agasajo estar allí, porque la gente es muy linda y la comida es rica. Mi plato favorito es mofongo relleno de mariscos. Aprovecho la ocasión para felicitar a Bad Bunny por ganar en el Grammy 2026, el premio de Mejor Álbúm del Año. Es un orgullo hispano, latino, bien grande”, dijo Mujica.

En iguales términos se expresó la venezolana Smith, quien hacía 15 años no pisaba suelo boricua: “Yo estoy encantada con Puerto Rico. La comida que más me gusta, también, es el mofongo relleno de camarrones”.

Las veteranas actrices protagonizan junto a Karla Monroig y Jasond Calderón la mencionada comedia, que sube a escena el sábado 21 de febrero a las 7:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Durante su visita al programa “Hoy día Puerto Rico”, que anima Caderón con Ivonne Orsini y Pamela Noa, Mujica consiguió sonrojar al actor al preguntarle envivo qué se siente trabajar como gigoló. Con cierta timidez, el artista respondió: “Me siento nervioso. Le pregunté al productor del obra si podía dar el grado, porque se trata de grandes estrellas acostumbradas a trabajar con modelos y actores internacionales”.

Sonya Smith ofreció detalles de la pieza: “La comedia trata de tres amigas que se reencuentran después de estar separadas muchos años. Cada una tiene un deseo o una necesidad, y a una de ellas se le ocurre la idea de contratar a un gigoló... Así se desarrolla la obra”.

Aylin Mujica intervino para expresar su satisfacción de volverse a presentar en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“El pasado mes de noviembre me presenté allí con la comedia ‘Brujas’. Fue una experiencia linda con un público bonito. Dije que quería regresar y aquí estoy”, expresó la cubana.

Las vivarachas actrices partieron el miércoles rumbo a Miami, Florida, no sin antes de enviar un beso a sus fans y una exhortación: “Esperamos verlos en ‘Tres damas y un gigoló’. El teatro no debe morir y es responsabilidad del público que no ocurra. Me gusta trabajar en teatro por la bonita energía que surge entre el públco y los actores. Eso nos alimenta, es una magía distinta”, sostuvo la villana de novelas Aylín Mujica.

Los boletos están disponibles en Ticketera.com.