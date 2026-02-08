La actriz puertorriqueña radicada en Nueva York, Belange Rodríguez, regresa a la Isla para participar de la obra teatral “Tres espermatozoides”, la cual se presentará el viernes 20 y sábado 21 de febrero, a las 8:00 de la noche, y el domingo 22 a las 4:00 p.m. en el Teatro Tapia del Viejo San Juan.

“Estoy encantada de regresar a trabajar a Puerto Rico. Hacía tres años que no venía. Llevo en total más de 20 años en Nueva York. En honor a la verdad, mi tiempo en la Isla como actriz ha sido más corto. Quisiera poder trabajar más en mi patria, pero como artista una va a donde la llamen”, manifestó la actriz.

PUBLICIDAD

Belange reveló detalles de su personaje en la pieza teatral escrita por el reconocido dramaturgo español Juan Carlos Rubio y que es dirigida por el puertorriqueño Raúl Rivera.

“Mi personaje es ‘Nuria’, una abogada… pero no quiero soltar mucha prenda porque todo es una sorpresa. Puedo decir que me identifico con sus miedos un 100%, sobre todo sus inseguridades de niña, que como dice el personaje, algunas siempre quedan pero uno sigue luchando para borrarlas o apaciguarlas”, expuso la hija de la también actriz Amneris Morales.

En el drama intervienen además Rita Ortiz y María Cotto junto a Yorman Osto.

“Tres espermatozoides” narra el reencuentro de tres amigas después de años, un encuentro que se convierte en un viaje introspectivo lleno de risas, confesiones y revelaciones a través de situaciones hilarantes y diálogos cargados de ironía. La pieza aborda temas universales como la amistad, la lealtad, el amor, la familia y el empoderamiento femenino mostrando cómo las mujeres enfrentan los retos de la mediana edad y los sueños no cumplidos.

“Se presenta como una comedia contemporánea que más allá de provocar carcajadas conecta con las inquietudes de la mujer, explorando con humor afilado y mucha humanidad las vueltas inesperadas de la vida y la maternidad”, sostuvo Rodríguez, al tiempo que expresó su satisfacción de volver a actuar en el Teatro Tapia.

“Ese teatro significa muchísimo para mí. Crecí en él durante ensayos de obras de mami, luego compartiendo escena con mi padrastro Miguelángel Suárez, después su despedida cuando partió con el pueblo, sus amigos y familia. Pisar escenario boricua para mí siempre será un orgullo y un lujo. Los espero con ansias porque son pocas las veces que tengo para compartir en las tablas, en familia y en mi isla… ¡Y me hacen mucha, mucha falta!“, confesó.

Los boletos para “Tres espermatozoides” están disponibles en PRticket.com.