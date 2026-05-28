El reconocido locutor, declamador y poeta santaisabelino Bienvenido Maldonado y su grupo Declamarte celebran desde el jueves 28 de mayo “4 jueves de residencia poética” en el restaurante 1579 de Coamo. La cita es a las 7:30 p.m.

En la actividad cultural, libre costo, participarán además de Bienvenido Maldonado, el presidente del Circulo Literario Antonio Ferrer Atilano de Salinas, Edwin Torres Aponte; y las declamadoras Tamara Marrero Casablanca y Wendy Pérez.

“El motivo principal de residencia poética es fomentar nuevamente la declamación en Puerto Rico como expresión cultural, para que la juventud comience a relacionarse y enamorarse de ella”, manifestó Maldonado.

PUBLICIDAD

Añadió que, “es preocupante cómo ha bajado significativamente la presencia poética a través de profesionales y ha tenido que ser sustituido por micrófonos abiertos. Ya no se escuchan voces para llenar los espacios que dejaron nuestros grandes declamadores David Ortiz, Rey Francisco Quiñones, Juan Boria, Julio Axel Landrón, entre otros”, abundó.

“4 jueves de residencia poética” se llevará a cabo hasta el jueves 18 de junio. Al finalizar cada evento habrá micrófono abierto para toda persona que desee declamar poemas.