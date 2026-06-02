Otilio Warrington “Bizcocho” está deseoso que su amiga “Cuca Gómez” saque su encanto a pasear para conseguir su próxima media naranja en “Cuca Gómez: La Cenicienta”, obra que marca el regreso de la carismática empresaria de belleza a las tablas puertorriqueñas luego de tres años de ausencia.

El actor compartió con Primera Hora sobre su próximo encuentro en los escenarios, donde la mujer que todo “lo fabrica, lo usa y lo recomienda” se transportará a una versión atípica del cuento de hadas en el que estará dispuesta a encontrarse con su nuevo “príncipe azul” y continuar conquistando terreno.

“Ha sido conquistada por muchos príncipes en su pasado, pero ella es bien sata; si ese príncipe no está puesto para ella, ella pone al príncipe”, expresó el actor, quien mientras degustaba un café expresó que ya está ensayando para la puesta en escena que surgió de una conversación con la productora y presentadora Alexandra Fuentes, cuando éste expreso su anhelo de traer de vuelta a una de las querendonas de Puerto Rico luego del éxito que tuvo la obra “La verdadera historia de Cuca Gómez” hace tres años en el Bellas Artes de Caguas.

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“Esto será bien chévere y lo mejor es que el príncipe será Braulio Castillo, quien es alguien que adoro, es un hermano del alma, y esto se presta para hacerle las maldades que me dé la gana”, dijo con humor.

El artista expresó su emoción por compartir escenario con Tita Guerrero, quien será el hada madrina de la también experta en refinamiento.

“Yo le tengo pánico a los escenarios, y más con Tita, que acaba conmigo. Ella se me trepa encima, me pasa por debajo, pero todo eso pasa por la confianza que nos tenemos. Me encanta que haga eso”, destacó el comediante.

Además, compartir con colegas como Herbert Cruz y Julio Ramos, que serán las hermanastras malvadas; Sara Pastor como la madrastra, Gerardo Ortiz como el rey, y Gil Viera “Colibrí” como “Chasqui”, lo llena de mucha ilusión al darle nueva vida a la figura que nació en el programa de comedia “Los Kakukómicos”, que transmitió Telemundo en la década de 1980 en una producción de Paquito Cordero.

Warrington se conmueve más al ver cómo ese ícono de la pantalla chica no sólo lleva alegría al pueblo, sino que es parte de nuestro argot.

“Aún Cuca, desapareciendo de los medios televisivos, la gente acuñaba su frase en todo. De vez en cuando escucho a los analistas políticos usarlo para referirse a esos líderes que se acuñan todo, que dicen que ‘lo fabrican, lo producen, lo recomiendan’ todo. ¡Cuida’o que no les pase una factura!”, dijo Bizcocho riendo.

Pero Cuca también representa a un grupo de mujeres que, sin importar las circunstancias, luchan por su autonomía y trabajan por un mejor porvenir, aseguró.

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“Es lindo ver un pueblo que lucha y quiere echar hacia delante y que uno, con las frases que se inventó desde esta personaje, los estimulas, les haces entender que para eso viniste a este mundo”, compartió.

“Siempre he dicho que todo el mundo tiene su libro escrito, que ya todo el mundo sabe por lo que vas a pasar, y lo que vas hacer”, agregó.

Los boletos para “Cuca Gómez: La Cenicienta”, que estará en las tablas desde el 6 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce, están disponibles en Ticketera, TicketCenter (tcpr.com) y en la boletería de Bellas Artes.