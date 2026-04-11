Una producción que reúne voces destacadas del teatro musical de Broadway junto a una orquesta de más de 50 músicos en vivo promete convertir la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce en el escenario de una experiencia musical de alto nivel con el espectáculo “Defying Gravity”.

La producción del evento anunció oficialmente el elenco internacional que formará parte de esta propuesta, elevando las expectativas de lo que se perfila como uno de los conciertos musicales más ambiciosos presentados en Puerto Rico.

El proyecto contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico y un grupo de artistas que han formado parte de reconocidas producciones en el distrito teatral de Nueva York.

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El espectáculo será encabezado por la actriz y cantante Farah Alvin, conocida por su trayectoria en producciones como “Grease”, “Saturday Night Fever” y “Nine”. Su versatilidad vocal y capacidad interpretativa la han posicionado como una figura destacada dentro del teatro musical.

También sube al escenario Stephanie Jae Park, quien interpretó durante cinco años el papel de Eliza Schuyler en el exitoso musical “Hamilton” y formó parte del elenco original de The King and I.

A ellos se une el actor Anthony Murphy, reconocido por su participación en “The Wiz” y por interpretar al Genio en la gira nacional de “Aladdin”, uno de los roles más exigentes del repertorio contemporáneo de Broadway.

La producción también contará con representación puertorriqueña a cargo de la cantante Camelia, quien ha participado en espectáculos como “Dancing Queen: Tributo a ABBA” y “Me Enamoro de Ella: Tributo a 440”, consolidándose como una de las voces favoritas del público local.

“Defying Gravity” combina la potencia de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano con un repertorio de temas icónicos de producciones como “Hamilton”, “Les Misérables”, “The Phantom of the Opera”, “The Little Mermaid”, “Hair” y “Wicked”.

La dirección musical está a cargo del maestro puertorriqueño Karlo Flores, quien propone una experiencia inmersiva que busca unir la fuerza del teatro musical con la riqueza sinfónica de la orquesta.

El director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano, Víctor Maldonado, destacó el concepto del evento como una evolución en la propuesta musical de la institución.

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“Este espectáculo representa una evolución natural en nuestra misión de acercar la música a nuevas dimensiones escénicas. No es solo un concierto, es una experiencia donde grandes voces de Broadway se entrelazan con nuestra orquesta”, expresó.

Por su parte, el productor Rafo Muñiz resaltó la importancia de reunir talento internacional con una orquesta de este calibre.

“Cuando juntas voces de Broadway con una filarmónica de este nivel, sabes que estás creando algo especial. Es un espectáculo que hay que vivir en persona”, sostuvo.

Fecha del evento

“Defying Gravity” se presentará el sábado, 9 de mayo a las 8:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos están disponibles a través de Ticket Center y en la boletería del recinto.