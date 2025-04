El Taller Artístico Caguas se vestirá de lujo, música y color con el estreno de "In the Heights", el galardonado musical de Lin-Manuel Miranda, en el Bellas Artes de Caguas el próximo jueves, 1 de mayo.

La pieza que narra la vida de los residentes de Washington Heights en Nueva York y su lucha por conservar su identidad en una comunidad llena de esperanza y pasión tendrá pronto su puesta en escena con la ayuda de la organización sin fines de lucro que pronto cumple siete años cultivando a niños, adolescentes y jóvenes adultos en las artes teatrales.

La puesta en escena será protagonizada por alumnos del colectivo teatral dirigido por Felix José Colón. ( Suministrada )

Esta producción será especial ya que, por primera vez, la entidad brindará la oportunidad de que padres e hijos compartan el escenario, resaltando el valor de la familia dentro y fuera del teatro.

Además, la actriz Magali Carrasquillo hará parte del elenco como invitada especial, interpretando el personaje de la abuela Claudia.

“Interpretar a una abuela siempre es un privilegio porque yo no soy abuela. Durante la primera lectura me impresionó la calidad de las voces, el nivel de disciplina de los estudiantes de Taller Artístico Caguas y me di cuenta de que ellos se están formando a nivel profesional, como debe ser. Sentí una emoción que no puedo describir en palabras”, expresó Carrasquillo, en un comunicado de prensa.

Por su parte, Félix José Colón, director de Taller Artístico Caguas, destacó la importancia de esta producción para la compañía y para el desarrollo del talento local.

“Nos llena de orgullo traer ‘In the Heights’ a Caguas. Además, integrar a padres e hijos en escena y contar con una actriz de la trayectoria de Magali Carrasquillo hace de esta producción una experiencia verdaderamente especial. Estamos seguros de que el público vivirá una experiencia llena de música, emoción y mucho corazón”, afirmó Colón, en declaraciones escritas.

Esta producción, que celebra la comunidad latina a través de la música y el baile, estará codirigida por Colón y Matt Ransdell Jr., actor puertorriqueño radicado en Nueva York, quien ha protagonizado la obra en varias ciudades de Estados Unidos.

Los boletos para la única función de In the Heights, el jueves 1 de mayo, están disponibles en tcpr.com.