El actor dominicano Carlos Sánchez pisará por primera vez la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré este 17 de junio para presentar “El Cavernícola”, un monólogo que celebra las diferencias entre los hombres y las mujeres desde la perspectiva del primer rastro del ser humano en el universo.

En entrevista con Primera Hora, el humorista explicó que el espectáculo consiste en exponer que, a pesar de los avances de la humanidad por los años, los hombres y las mujeres siguen comportándose como sus ancestros de hace millones de años.

“Es un show que analiza mucha historia, comportamiento humano, antropología, psicología, que hace un llamado a darnos cuenta de muchas de nuestras realidades, y de por qué los hombres y las mujeres somos diferentes, no somos ni mejores ni peores, sino diferentes”, indicó sobre el espectáculo que ha presentado en su país natal, al igual que varias ciudades de Estados Unidos.

“Si tienen pareja, ven en pareja, si tienes novio o novia, esposo o esposa, ven porque además de que te vas reir mucho, se van a pasar la hora entera dándose codazos y diciéndose: ‘¡este eres tú!’ y vas a pasar la obra entera entendiendo más a tu pareja. Este show lo recomiendan hasta terapeutas de pareja”, manifestó.

Incluso, Sánchez adelantó que el espectáculo partirá de la premisa en que “todos los hombres son imbéciles”, no obstante, el humorista, mediante la figura del cavernícola, demostrará que, simplemente, es un ser diferente.

“De manera graciosa, ‘El cavernícola’ te muestra por qué las mujeres se desesperan con los hombres y los hombres se desesperan con las mujeres. Es un show, al final, muy bonito. La gente suele salir muy feliz, y hasta aprendiendo a entender más a su pareja”.

“No es show machista ni feminista, es un show simplemente donde establecemos que somos sexos diferentes, cuáles son las fortalezas de cada uno, las debilidades de cada uno y, en base a eso, aprender a entendernos y no desesperarnos tanto uno con el otro”, puntualizó.

“Maripositas en la barriga”

Por otro lado, Sánchez expuso sentir “maripositas en la barriga” a semanas de pisar tarima boricua para presentar el show basado en “Defending the Caveman”, una obra creada por el comediante estadounidense Rob Decker que ostenta hoy día el récord del espectáculo unipersonal de mayor duración en la historia de Broadway.

Distintas versiones de “El cavernícola” se han presentado en unos 46 países, como Alemania, República Dominicana y España. Además, este show se ha traducido sobre 18 idiomas y visto por más de 15 millones de personas, convirtiéndose en uno de los monólogos más importantes en la historia.

“Yo siento que estoy haciendo un reto muy grande en mi carrera traer este gran show en esta importante sala, como es la René Marqués, me parece abrumador, pero ya se han vendido boletas, ya veo a gente interesada, y eso, para mí, es algo que me pone demasiado contento, pero hasta me asusta y me pregunto por qué me metí en esto”, expresó.

“¿Pero por qué le asusta?”, pregunto este medio al comediante, que lleva más de 21 años practicando el “stand-up comedy” en varias ciudades de la República Dominicana y Estados Unidos.

“Yo sé que Puerto Rico tiene demasiados talentos, demasiados espectáculos tan buenos. Yo respeto mucho el talento boricua y soy fan de muchos de ustedes. Y el hecho de que me den permiso de invadir un poquito su cancha, para mí, es un título que me honra”, respondió.

Además, el actor manifestó que su entrada a tarima será también una excelente oportunidad para conectar con la comunidad dominicana en la Isla.

“Yo tengo aquí muchos compatriotas, y sería chulísimo recibirles y que vengan apoyar a uno”, indicó, al tiempo que sostuvo sentirse honrado en encontrarse con el público puertorriqueño, dado que es una audiencia que le ha dado apoyo a través de sus años.

“Me interesa mucho hacer reír a todo el mundo”, apuntaló.

Boletos para “El Cavernícola” ya están a la venta en la página web de TicketCenter, llamando al 787-792-5000 o en la boletería del Centro de Bellas Artes al 787 620-4444.