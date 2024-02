Varias calles y plazas de la zona antigua de San Juan se llenarán de las distintas expresiones del arte de la calle con la próxima celebración de la novena edición del evento familiar -gratuito- Circo Fest, que presenta la Asociación ACirc.

El colorido y divertidísimo evento se llevará a cabo los días 9 y 10 de marzo dentro del área que cubre el barrio Ballajá y sus plazas cercanas, hasta llegar al Museo de San Juan. A través de esos espacios públicos, una treintena de compañías de arte circense, sumado a artistas invitados de países tan remotos como Austria, Irlanda, Polonia, Finlandia y Canadá, así como otros de España, Chile, Italia, Venezuela y Argentina, ofrecerán un diverso programa de presentaciones y actividades que cautivarán a niños y viejos.

PUBLICIDAD

Circo Fest debió celebrar este año su décima edición, pero por motivos de la pandemia, hubo un año que no se realizó. No obstante, desde su origen en el 2014 esta actividad ha impulsado el desarrollo de este tipo de arte a nivel local, tan así que la Asociación ACirc ha conseguido becas para que artistas puertorriqueños amplíen su talento en centros de estudio especializados fuera de Puerto Rico Rico. Igualmente el festival ha ido despertando el interés de artistas extranjeros, a quienes los organizadores Maximiliano Rivas y Maite Rivera Carbonel les ofrecen un total de 11 días de labor artística, pues una vez terminan en San Juan, salen de gira por otros pueblos de la isla. Esta vez estarán en Culebra (13 de marzo), Las Piedras (15), Guánica (16) y Aguadilla (17).

Maximiliano Rivas, cofundador de la Asociación ACirc, junto a Maite Rivera Carbonell, directora artística de la misma organización, iniciaron este y otros proyectos artísticos hace 10 años. ( Nahira Montcourt )

“Nosotros comenzamos con amigos artistas, internacionales, pero era gente conocida. Ahora traemos gente que no conocemos. El año pasado trajimos gente de Japón. Este año traemos gente de Finlandia, Austria, y es increíble cómo se ha corrido la voz a nivel internacional entre los artistas y cómo los artistas quieren venir”, comentó Rivera Carbonel. “Nosotros -agregó Rivas- hacemos un proyecto que realmente genera un bonding de familia con todos los artistas que vienen y eso es lo que se riega a nivel internacional”.

Es bien bonito que podamos hacer entender que el arte en la calle es una cosa bien comunitaria y que además nos empodera de nuestras calles, de todos nuestros espacios públicos, y esa es una de las misiones de nuestra asociación, el empodereamiento de los espacios públicos en deshuso” - Maite Rivera Carbonel, cofundadora de ACirc

Rivas tendrá su propio espectáculo dentro del programa de actividades. “Ni pies ni cabeza” es un espectáculo en el que explora el humor desde la técnica del clown, la acrobacia y el malabarismo, entre otras. “Es un clásico, que lo he presentado miles de veces, pero no sé por qué a la gente le gusta mucho. Yo me la paso muy bien. Lo tengo más que amalgamado. Lo creamos aquí en Puerto Rico, se creó en el 2012 y en todos estos años la gente dice, ‘no sé por qué lo he visto 15 veces y todavía me sigo riendo”, compartió el artista argentino, radicado en la isla.

Este es un festival a la gorra, lo que quiere decir que cada uno de los artistas participantes obtendrá como remuneración lo que el público le desea aportar una vez circule “la gorra”, o el sombrero.