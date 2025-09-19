¿Qué tienen en común un gerente, un empleado de un restaurante chino, un profesor y una ama de casa, una abogada y una vendedora de “cup cakes”?

La respuesta la encontrarán en la comedia “Un cuarto pa la chilla”, que se presentará el sábado 22 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La obra, escrita y dirigida por Miguel Morales, es una comedia de enredos que nos presenta a “Bryan”, mejor conocido por “Flipper”, un tipo simpático que decide alquilar un cuarto en su apartamento para “hacer un dinerito extra”. Sin embargo, no busca un inquilino cualquiera, busca alguien que lo alquile para meter a su “chilla”. Lo que empieza como un negocio sencillo se conviete en un caos cuando no se lo alquila solo a uno si no a tres desconocidos a la misma vez.

PUBLICIDAD

Entre enredos, chillería, visitas inesperadas, Flipper descubre que alquilar un cuarto no es tan fácil como pensaba. Pronto el apartamento se transforma en un revolú con las fiestas más al garete de Puerto Rico mientras él intenta mantener el orden y la cordura.

La comedia cuenta con un elenco integrado por Herbert Cruz, Ivonne Arriaga, Jasond Calderón, Mónica Pastrana, Carlos Vega, Lizmarie Quintana y José Carlos “JC” Martínez.

Producida por Tony Mojena Entertainment, “Un cuarto pa la chilla” contará con el diseño de escenografía de José Manuel Díaz y el diseño de luces de José Luis Báez Pancorbo. La obra es solo para adultos.

Los boletos están a la venta ya en Ticketcenter, tcpr.com.