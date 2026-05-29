Producciones Contraparte anunció el estreno en Puerto Rico de la obra “Seis”, que se presentará del 9 al 12 de julio en el Centro de Bellas Artes de Santurce como parte del True Colors Fest 2026.

La obra del autor uruguayo Federico Roca aborda el tema de la violencia contra la comunidad trans. Se ha presentado con éxito en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y España, donde lleva más de tres años en escena.

El montaje presenta un enfoque diferente a todo lo presentado anteriormente en el festival. Se trata de una propuesta intensa que promete generar diálogo y reflexión.

Como parte de la presentación en Puerto Rico, el autor ha autorizado ajustes en el texto para acercar la visión de la obra a la realidad del tema a la Isla.

El elenco está integrado por José Brocco, Cristina Sesto, Edwin Ocasio, Esteban Calderón, Julio Vizcarrondo y Kiara Santana, bajo la dirección de Miguel Vando y la producción de Edwin Batista.

Los boletos para “Seis” están disponibles en Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.