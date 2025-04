Un punto de encuentro. Un hogar para el arte.

Con estas palabras, la renombrada actriz puertorriqueña Cordelia González describe lo que para ella representa el legado del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, institución que el próximo 9 de abril celebrará su 44 aniversario.

Junto al intérprete José Juan Tañón, la artista es una de las encargadas de la narrativa del especial histórico “Centro de Bellas Artes de Puerto Rico: El latir de un pueblo”, que el público podrá ver de modo presencial a las 7:00 de la noche en la Sala de Festivales Antonio Paoli del recinto o mediante su transmisión simultánea a través de WIPR. La entrada al CBA para el evento, que será hasta llenar su capacidad, será libre de costo, y no es necesario reservar.

“Me siento sumamente honrada de poder ser parte del recuento de lo que es una de las instituciones más importantes de Puerto Rico, que es el Centro de Bellas Artes en Santurce”, expresó la artista sobre la oportunidad de prestar su voz para el proyecto. “Es un espacio que todos los que pertenecemos a las artes representativas del país lo consideramos nuestro hogar. Es el lugar en donde se nos ha permitido expresar nuestra cultura”.

El visual recorrerá puntos relevantes que abarcan el origen del recinto y por qué se ha consolidado como una de las principales entidades culturales. En poco más de cuatro décadas, ha sido escenario de cientos de proyectos para promover la creatividad en todo su esplendor a través del teatro y otras artes como el baile y la música. Sus instalaciones se dividen en la Sala de Festivales Antonio Paoli, Sala René Marqués, Sala Carlos Marichal, Sala Sinfónica Pablo Casals, el Café Teatro Sylvia Rexach y la plazoleta Juan Morel Campos.

“Una de las cosas maravillosas es que recoge la historia completa de la trayectoria histórica del Centro de Bellas Artes desde sus inicios, cuando fue concebida la idea por Francisco Arriví, de tener un centro para las artes representativas, no solo de Puerto Rico, sino del mundo entero, porque la idea también era invitar compañías extranjeras a que se presentasen aquí, y desde esa semilla inicial se cuenta toda la historia del Centro de Bellas Artes hasta la actualidad”, adelantó sobre la institución que se inauguró el 9 de abril de 1981 y cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto Rodolfo Fernández.

“No es solo la historia en términos de las cosas que se han presentado, sino la historia completa desde cómo se construyó el centro, la visión que guió al centro, los buenos momentos y los no tan buenos, porque como la vida misma, siempre hay tropiezos en el proceso y lo interesante es que se cuenta la historia completa”. En este sentido, confesó sentirse asombrada con diversos retos que han existido a lo largo de su existencia.

“Para mí fue sorprendente en el proceso de ir montando el documental, recordar todo, donde hubo controversia y las luchas que se dieron. Fue muy importante porque uno aprecia más el camino, porque hubo esfuerzo y hubo lucha, y gracias a Dios hoy tenemos un centro que le pertenece al pueblo y donde podemos ver la cultura puertorriqueña bien representada”.

La profesora Idamaly Jiménez, quien tuvo a su cargo indagar en profundidad sobre los méritos del CBA y trabajar el contenido de este tributo, manifestó el compromiso de compartir el proyecto con el público general.

“Contar la historia que no está contada, la historia de trayectoria de las personas que estuvieron envueltas en la creación de este espacio y cómo fue que sucedió”, relató sobre el propósito. “Dar a conocer todo lo que se pasó para que sucediera, quiénes fueron los que lo idearon, y honrar a las personas que tuvieron la grandiosa idea de que hoy día podamos tener un Centro de Bellas Artes hasta nuestros días”.

La educadora también abundó sobre el camino de emociones durante la preparación del especial. “Fue agradable y no agradable, ya que durante la investigación pude ver cómo la historia no se protege, no se hacen acervos y tuve que investigar mucho y en múltiples lugares”, narró sobre la responsabilidad del desafío.

“Tuve que comparar, corroborar y constatar datos y fechas para poder encontrar lo que buscaba, y muchas de las piezas no existen, como por ejemplo, la maqueta de CBA”, aseveró. “Llegó un momento en el que planteé, ‘si tenemos imágenes de la construcción del Titanic, ¿cómo no vamos a tener la de CBA?‘.

Ha sido agridulce, pero he conocido gente maravillosa que ha donado su tiempo para poder presentar este documental y para que este monumento esté de pie hoy. Ha sido un viaje, pero hermoso”.

Con nostalgia

Cordelia González, quien ha brillado en escenarios nacionales e internacionales, confesó que la nostalgia fue inevitable durante su trabajo en este especial.

“Realmente, fue una travesía entre el pasado y las cosas que yo he tenido la dicha de poder hacer en los escenarios del Centro de Bellas Artes”, afirmó la egresada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, quien realizó una maestría en actuación en la Universidad de Yale.

“Es un sueño para un artista poder llegar a los escenarios más grandes y más respetados en Puerto Rico”, expuso, y evocó las ocasiones iniciales en las que se destacó frente al público en el prestigioso recinto.

“Esas primeras ocasiones siempre las recuerdo con mucho nervio, porque había el nervio y el susto de uno pararse en esos escenarios. Y con gran agradecimiento”, aseguró. “Con el paso del tiempo, ya cuando uno ha hecho varias obras, te juro que me dan hasta ganas de llorar cuando uno llega al estacionamiento del centro y entra a los camerinos y recorre nuevamente esos pasillos, porque no solo recuerda la trayectoria de uno, sino que recordamos también a grandes artistas que han pasado por ahí”, reflexionó.

“Uno se da cuenta de que es un punto de encuentro de todas las personas que somos representantes de las diferentes expresiones artísticas, porque no solo los actores, uno se encuentra con músicos, con cantantes. También es maravilloso ver a los estudiantes que a veces tienen proyectos en los escenarios del centro”.

De paso, expuso su interés en que la nueva generación abrace la misión del CBA.

“Es una invitación a todo el pueblo de Puerto Rico, sobre todo a los jóvenes, a que vayan al centro y se sientan orgullosos de lo que hemos logrado al tener un espacio tan importante, en donde hay lugar para todo tipo de presentación”.

¿Lo sabías?

La profesora Idamaly Jiménez compartió varios datos relevantes sobre el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré:

El Programa de Fomento Teatral del Instituto de Cultura Puertorriqueña, dirigido por Francisco Arriví, promovió su creación.

El recinto, establecido en San Juan, cuenta con cinco salas y un pabellón de usos múltiples, además de siete salones de ensayo y 26 camerinos.

El primer concierto, que se llevó a cabo durante su inauguración, fue de música lírica con Margarita Castro Alberty, el maestro Antonio Barasorda y Justino Díaz.

En ese momento solo se permitía la música clásica, teatro y ballet.

El primer concierto de música popular estuvo a cargo de Wilkins el 15 de agosto de 1981.

Desde entonces, le siguieron estrellas como el grupo Menudo, Yolandita Monge, Marco Antonio Muñiz y José José, entre tantos otros.

Cientos de artistas internacionales se han presentado en sus escenarios.

Entre los más icónicos de la extensa lista figuran Juan Gabriel, Paloma San Basilio, Placido Domingo, Roberto Carlos, Juan Luis Guerra, Los Hispanos y David Copperfield.

Se estima que la cantante que más se ha presentado en el CBA es la puertorriqueña Yolandita Monge.

La primera obra de teatro, que se presentó durante el periodo inaugural, fue “Los soles truncos”, de René Marqués.

Se estima que la cantidad aproximada de obras de teatro a lo largo de los 44 años de existencia supera las 16,000.

En el vestíbulo de la Sala de Festivales Antonio Paoli luce una pintura en homenaje a Rita Moreno, trabajada por Éktor Rivera. Durante la presentación (2023), tras la develación de la pieza, la famosa actriz manifestó que quería dormir en el centro para observar su arte a detalle.

“El Otello de Paoli”, una creación del artista Eric Tabales, está en la Sala de Festivales Antonio Paoli. A tono con el 30 aniversario del recinto, se trabajó en un tamaño de 30 pies de largo. Al darse cuenta de que la pieza no cabía por la entrada regular, tuvieron que sacar las puertas para su acceso. Incluso, estuvo una noche fuera del CBA, bajo carpa, en lo que se diseñaba el plan para introducirla a la sala.

El galardonado musical “Hamilton”, del dramaturgo y actor Lin-Manuel Miranda, es la obra con más funciones consecutivas, con un total de 28.

Las instalaciones del CBA han sido espacio para la grabación de numerosos videos musicales.

Sus salas