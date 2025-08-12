La pieza teatral “Cuando era puertorriqueña”, basada en la obra escrita por Esmeralda Santiago, se presentará en el Centro de Bellas Artes el 19 y 20 de septiembre para público general. Para estudiantes habrá funciones del 24 al 26 de septiembre en Santurce, y del 14 al 16 de octubre en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

La puesta en escena será protagonizada por la actrtiz Lynnette Salas. “Cuando era puertorriqueña” es la autobiografía escrita por Santiago en el 1993. Relata la niñez y adolescencia de Esmeralda, comenzando con su vida en Puerto Rico y su posterior mudanza a Nueva York. El escrito explora su identidad cultural y el proceso de adaptación a una nueva vida lejos de su patria, sin perder sus raíces.

Lynnette Salas reveló considera la pieza una carta de amor a nuestras raíces, una historia que honra la fuerza de las mujeres puertorriqueñas, especialmente de la diáspora. “Para mí, es un viaje de nostalgia, lucha y orgullo, que me permite rendir tributo a quienes nos formaron: madres, padres, abuelas… nuestra gente”, manifestó mediante comunicado de prensa.

“Quiero que el público que asista se lleve una semilla en el pecho. Que se reconozcan. Que recuerden de dónde vienen. Que abracen con orgullo sus raíces y su identidad, que sientan que somos muchos los que hemos amado una tierra a la distancia, y que aun así seguimos floreciendo. Esta presentación de Cuando Era Puertorriqueña es mi carta de amor a la diáspora, mi homenaje a la mujer puertorriqueña que no se rinde, y mi deseo de que nunca olvidemos quiénes somos, ni de dónde venimos. Quiero que sientan que esta historia también les pertenece, porque Cuando yo era puertorriqueña no es solo de Esmeralda… es de todos nosotros” finalizó por escrito Salas sobre la producción de Casa Productora.

Los boletos para las funciones de público general están disponibles en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.

Para las funciones escolares, llamar para reservar al (787) 514-4222.