Otilio Warrington “Bizcocho” regresa a los escenarios con su personaje más icónico y querido por generaciones: “Cuca Gómez”.

En esta ocasión, la mujer que todo “lo fabrica, lo usa y lo recomienda” se adentra en el mundo de la fantasía para protagonizar una versión jamás contada del clásico infantil “La Cenicienta”.

Así las cosas, desde el 6 de junio, presenta en el Centro de Bellas Artes de Santurce la comedia “Cuca Gómez: La Cenicienta”. Escrita por Alexis Sebastián Méndez y dirigida por Gil René Rodríguez, el elenco estelar de esta aventura de fantasía teatral que acompañará a Bizcocho incluye a Tita Guerrero como el hada madrina, Herbert Cruz y Julio Ramos como las hermanastras, Braulio Castillo como el príncipe, Sara Pastor como la madrastra, Gerardo Ortiz como el rey y Gil Viera “Colibrí” como “Chasqui”.

Los boletos para “Cuca Gómez: La Cenicienta” desde el 6 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce están disponibles en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.