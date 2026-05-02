Dieciocho autoras boricuas, 18 cuentos, 18 voces: así se articula “Por mujeres: antología de cuentistas boricuas contemporáneas”, una de las más recientes publicaciones de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico, publicada en marzo de 2026.

Este volumen se presenta como un acontecimiento literario y académico de primer orden, reuniendo una constelación de autoras cuya obra traza y amplía los contornos de la narrativa puertorriqueña contemporánea.

Desde la emblemática antología “Reunión de espejos” no se configuraba en Puerto Rico un proyecto editorial de esta magnitud y alcance en torno al cuento escrito por mujeres. “Por mujeres” retoma y expande esa gesta, proponiendo una cartografía compleja donde convergen distintas generaciones, estilos, preocupaciones estéticas y posicionamientos críticos.

PUBLICIDAD

El libro se presenta como una lectura obligatoria tanto en espacios universitarios como para el público lector general interesado en la literatura puertorriqueña. Su valor reside no solo en la calidad literaria de los textos, sino en su capacidad de reunir voces cruciales de nuestra literatura y poner en diálogo autoras que escriben desde los ochenta hasta el presente, abordando así la cuestión de las generaciones dentro de un mismo cuerpo editorial.

Marta Aponte Alsina, Yolanda Arroyo Pizarro, Janette Becerra, Rima Brusi-Gil de Lamadrid, Awilda Cáez, Sofía Irene Cardona Colom, Tere Davila, Anjanette Delgado, Yvonne Denis Rosario, Ana María Fuster Lavín, Sylma García González, Beatriz Llenín Figueroa, Alexandra Pagán Vélez, Tatiana Pérez Rivera, Mayra Santos-Febres, Ángela María, Valentín Rodríguez, Lourdes Vázquez y Vanessa Vilches Norat son las mujeres que aportan sus textos a la antología.

La cubierta del libro presenta una obra de la artista Elsa María Meléndez Torres. Se trata de “Impugnaciones: Vamos a seguir apretando bien duro” (2023, detalle), bordado sobre lienzo y fieltro, de gran formato.

“Por mujeres: antología de cuentistas boricuas contemporáneas” se encuentra disponible en librerías en todo Puerto Rico.