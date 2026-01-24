La actriz y educadora puertorriqueña Norwill Fragoso fue reconocida este viernes por la Escuela Elemental Especializada en Bellas Artes José Campeche, donde un salón de la institución fue nombrado en su honor, como tributo a su trayectoria artística, su vocación educativa y su compromiso con los valores humanos y la comunidad.

El homenaje se llevó a cabo como parte de la vigésima segunda edición del Festival Educativo Campechano, una iniciativa institucional que resalta la vida y aportación de figuras cuya historia sirve de inspiración a estudiantes, docentes y familias. Como parte de esta tradición, la escuela distingue cada año a una personalidad cuyo legado refleja esfuerzo, perseverancia y servicio, perpetuando su ejemplo mediante el nombramiento de un espacio educativo.

Durante el acto, Fragoso agradeció la distinción y destacó la importancia del arte en la formación de las nuevas generaciones. “Este reconocimiento me llena de profunda emoción, porque proviene de una escuela que cree en el arte como herramienta de transformación. Que mi nombre forme parte de un espacio donde los niños crean, sueñan y descubren su talento es un honor que llevaré siempre conmigo”, expresó.

La actividad también marcó un hito para la institución, al oficializarse su conversión en la primera escuela elemental especializada en Bellas Artes de la región de Bayamón, reforzando su misión de integrar la educación académica con la formación artística desde las edades más tempranas.

A lo largo de su historia, la Escuela José Campeche ha rendido homenaje a numerosas figuras del ámbito cultural, artístico y social del país, entre ellas Tony Croatto, Sandra Zaiter, José Vega (Remi), Danny Rivera, Ramón L. Rivera, Suzette Bacó, Plena Libre, Melwin Cedeño (Chevy), los exbaloncelistas Rubén Rodríguez, Alberto Zamot y Mariano “Tito” Ortiz, el boxeador Félix “Tito” Trinidad, Normando Valentín, Ada Monzón, Aixa Vázquez y Tere Marichal. Asimismo, la institución ha reconocido a miembros destacados de su comunidad escolar, incluyendo estudiantes, maestros y empleados jubilados.

Con este homenaje, la Escuela Elemental Especializada en Bellas Artes José Campeche reafirma su compromiso con la formación integral del estudiantado y con la exaltación de modelos de vida que inspiran a las nuevas generaciones, fortaleciendo el vínculo entre educación, cultura y comunidad. La institución mantiene abierta su matrícula como parte de su proyecto educativo enfocado en el desarrollo académico y artístico.