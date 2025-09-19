El espectáculo “Rafael Ramírez baila flamenco a Gades y Saura” llega al Centro de Bellas Artes de Santurce este el 23 de noviembre (a las 4:00 p.m.) en una producción de Mellado Pro y Spain Flamenco Arts.

Se trata de un viaje por el tiempo para transitar por lo que sucedió en la danza flamenca hasta lo que es hoy. El director, coreógrafo y bailaor Rafael Ramírez rendirá homenaje al gran bailaor Antonio Gades (1936-2004) presentando sus bailes y sus conceptos traídos al siglo XXI. Este no es un espectáculo biográfico ni tampoco pretende imitar a su protagonista, sino que es un homanaje a sus nociones, su esencia, su revolución, su atrevimiento y sus concepto del espacio escénico.

El show también hará homenaje a uno de los directores más reconocidos, Carlos Saura (1932-2023), quien tuvo a su haber las películas dedicadas al arte flamenco y que fueron protagonizadas por Gades: “Bodas de sangre”, “Carmen” y “El sombrero de 3 picos”.

Los boletos para este espectacular show están disponibles en BUYATIX, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.