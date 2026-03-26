¡Las estrellas se volvieron alinear a su favor!

El grupo teatral estudiantil Dream Box conquistó nuevamente el primer lugar de Musical Theater Competition of America (MTCA) por segundo año consecutivo.

Los jóvenes se volvieron a lucir en la ciudad de Los Ángeles con su puesta en escena de la obra “West Side Story”, la historia que retrata la conocida riña entre los pandilleros italianos-irlandeses y puertorriqueños en la ciudad de Nueva York concebida por el dramaturgo Jerome Robbins, con la música de Leonard Bernstein y la lírica de Stephen Sondheim en 1957.

Dream Box conquistó la MTCA con su presentación de "West Side Story". ( Suministrada )

Jessica Rodríguez, directora de Dream Box, manifestó la emoción de levantarse con este premio tras llevar al escenario la pieza que se popularizó con la adaptación cinematográfica de 1961, que contó con la participación de la actriz puertorriqueña Rita Moreno, lo que la convirtió en la primera mujer hispana en alzarse con un premio Óscar.

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“Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Rita Moreno en ‘Diálogos icónicos’ en agosto del año pasado, y ahí dije: ‘¿Sabes qué? Vamos a aprovechar esta vibra bien bonita para hacer ‘West Side Story’. Y todo el mundo me decia: ‘¿Pero estás loca? Y que hacer ‘West Side Story’. Pero dije que lo hiciéramos, que iba a quedar brutal y que la energía que tenemos y la bendición de Rita no la podíamos dejar pasar", sostuvo la educadora en entrevista telefónica con Primera Hora, quien celebró el triunfo, que surge a un año del grupo lucirse con su interpretación del musical “Aladino”, convirtiéndose en el primer colectivo boricua en ser reconocido en ese espacio que busca conectar al talento emergente con veteranos de Broadway.

Esta veintena de alumnos puertorriqueños lograron el “back-to-back” en el festival de tres días que reunió a más de 70 agrupaciones de estudiantes de escuela intermedia y superior del mundo para poner a prueba sus destrezas escénicas desde sesiones educativas hasta un espectáculo en vivo.

Previo a su participación en la MTCA, el colectivo realizó un fogueo preparatorio, donde figuras del ámbito artístico, como las actrices Marian Pabón y Tita Guerrero, y las bailarinas Carmen Ana Rodríguez y Tanyi Beléndez, participaron como jurado y brindaron valiosa retroalimentación a los alumnos.

Las actrices Marian Pabón y Tita Guerrero, y las bailarinas Carmen Ana Rodríguez y Tanyi Beléndez, participaron en un fogueo artístico como jurado y les brindaron valiosa retroalimentación a los alumnos de Dream Box. ( Suministrada )

“Hace dos años, como compañía, decidimos hacer algo diferente para nuestros jóvenes para que se sigan educando, lograr que cumplan sus sueños, sus metas, y hacerles ver que todo se puede alcanzar en esta vida si mantienen disciplina, sacrificio, tiempo y trabajo en equipo con los padres y maestros, donde el norte es siempre darle lo mejor que se le puede dar a nuestra juventud”, expresó.

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Rodríguez aseguró que el conjunto, que estuvo concursando junto a compañías estudiantiles de Guam, México, Japón y Estados Unidos, logró llevar la monoestrellada a la cima, mostrando que los meses de eventos de recaudación de fondos organizado por los mismos alumnos y sus padres, así como los extensos ensayos, valieron la pena una vez más.

“Esto ha sido algo bien familiar, porque yo traigo con esto a los maestros de mi compañía, a mi propia familia, y también incluyo en el proceso a los padres de los estudiantes”, destacó la educadora. “Nos ayudamos porque, para formar un buen ser humano se necesita una aldea, no solo para hacer teatro, sino para contar con jóvenes seguros, dispuestos, que se lancen en la vida. Esta victoria va más allá del teatro, esta experiencia es lo que forma un ser humano completo”, manifestó.