El clásico “La zapatera prodigiosa”, del dramaturgo español Federico García Lorca, subirá a escena como la obra de apertura del 55to Festival Internacional de Teatro 2025, marcando un hito al ser interpretada por estudiantes de la Escuela Especializada de Teatro José Julián Acosta, quienes por primera vez inauguran este prestigioso festival.

La producción es una colaboración entre el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la compañía Espacio Sináptico, LLC, y se presentará en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce.

El calendario de funciones incluye una función estudiantil gratuita el jueves, 2 de octubre de 2025, a la 1:00 p.m., dirigida a estudiantes del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Mientras, las funciones generales serán este viernes 3 y sábado 4 de octubre, a las 8:00 p.m.

El montaje combina elementos de danza y teatro bajo el formato de danza–teatro, integrando los conocimientos técnicos, artísticos y ejecutivos adquiridos por los jóvenes desde el sexto grado. Como parte del proceso creativo, los estudiantes realizaron un profundo análisis de la vida y obra de García Lorca, abordando su legado dentro del contexto del Teatro Clásico Español y su relevancia en la dramaturgia universal.

“Este proyecto consolida el aprendizaje escénico de los estudiantes en un ejercicio dramatúrgico de alto valor académico y cultural, mientras posiciona el teatro como una herramienta educativa con impacto social”, explicó el equipo creativo.

Con esta propuesta, los jóvenes no solo rinden homenaje al legado de Lorca, sino que también demuestran el talento emergente de la nueva generación teatral puertorriqueña en uno de los escenarios más importantes del país.

Las escuelas interesadas en asistir a la función estudiantil deben escribir a espaciosinaptico.pr@gmail.com para reservar espacios. Los boletos para el público general están disponibles en TicketCel.com