La productora BAS Entertainment anunció que presentará una función escolar especial de Shrek El Musical el próximo 2 de octubre a las 9:30 a.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce, como parte de su compromiso de acercar el teatro musical a las nuevas generaciones.

La iniciativa, que cuenta con el aval del Departamento de Educación de Puerto Rico, está dirigida a estudiantes de escuelas públicas y privadas, con precios especiales para grupos y un horario adaptado al calendario escolar. La producción forma parte de la Temporada Broadway en San Juan 2025.

“Queremos que las nuevas generaciones vivan una experiencia única del teatro y descubran que, además de entretenimiento, puede ser una poderosa herramienta educativa. Con Shrek El Musical, ofrecemos una historia llena de valores como la amistad, la aceptación y el amor verdadero”, destacó Ender Vega, productor del espectáculo.

PUBLICIDAD

Shrek El Musical, basado en la película animada ganadora del Oscar y el exitoso montaje de Broadway, se presentará completamente en español y contará con un elenco de renombrados artistas locales. Entre ellos: Juan Pablo Díaz como Shrek, Yeidimar Ramos como Fiona, Jasond Calderón como Burro, Julián Gilormini como Lord Farquaad, Luis Obed Velázquez como Pinocho, Marileyda como Dragona y Wanda Sais como Gingy.

La puesta en escena incluye un ensemble de más de 20 artistas, y promete ser una experiencia divertida y memorable tanto para estudiantes como para educadores.

Además de la función escolar, Shrek El Musical tendrá funciones abiertas al público general del 26 al 28 de septiembre, también en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos ya están disponibles en Ticketera.com.

Para información y reservaciones escolares, los interesados pueden comunicarse al 787-781-8024 o escribir a bas.produccion@gmail.com.