El Museo Casa Trina Padilla de Sanz será el anfitrión de la exposición ‘Picasso en Arecibo: Aún Sorprendo, una muestra del arte del legendario pintor español que estará en exhibición del 8 al 22 de noviembre en Arecibo.

“Esta extraordinaria muestra invita a descubrir facetas menos conocidas del genio español Pablo Picasso. La recibimos con gran agradecimiento por la colaboración entre la Obra Cultural de FUNIBER, la Universidad Internacional Iberoamericana (UNIB), bajo el cuidado de nuestro Departamento de Arte, Cultura e Historia”, manifestó el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry.

La exposición reúne litografías, grabados y dibujos que reflejan la constante experimentación técnica del artista. Estas obras gráficas le permitieron a Picasso llevar su genio a nuevos formatos y públicos, demostrando que su creatividad trascendía los límites del lienzo, detalló el municipio en u comunicado. Entre las colecciones que componen la muestra se destacan: ‘Les Bleus de Barcelona’, que son once obras que reflejan los primeros años de Picasso en Barcelona, donde comenzó a definir su identidad artística.

En ellas se percibe la influencia del modernismo catalán y la búsqueda de una expresión emocional a través del color y la línea. También está la muestra ‘Bailarines’, una serie de catorce grabados sobre cuero, una técnica poco común que demuestra la audacia del artista. Las figuras parecen moverse al ritmo de la música, más que capturar cuerpos, Picasso captura la energía del movimiento.

Los visitantes podrán disfrutar además de ‘Geneviève’, que son doce obras sobre papel Japón dedicadas a Geneviève Laporta, musa y amiga del artista. Las obras, publicadas en 1974, un año después de su muerte, revelan una faceta íntima y emocional de Picasso, marcada por la ternura y la espontaneidad. “Este es un tributo a uno de los genios del siglo XX. Pablo Picasso (1881–1973), nacido en Málaga, España, y fallecido en Francia, fue pintor, escultor, grabador, ceramista y escenógrafo. Considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX, cofundó el cubismo junto a Georges Braque y transformó la historia del arte moderno”, añadió Rosa Aymat, directora del Departamento de Arte, Cultura e Historia de Arecibo.

Con esta exposición, Arecibo se suma a las ciudades del mundo que celebran la obra del maestro Picasso, reafirmando su compromiso con el arte, la educación y la cultura como pilares del desarrollo humano.

El público podrá visitar la exhibición, libre de costo, del sábado 8, al sábado 22 de noviembre de 2025, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados hasta las 5:00 p.m., en el Museo Casa Trina Padilla de Sanz.

Para más información, comunicarse al 787-882-2770 ext. 1401.