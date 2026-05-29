El centro de formación artística Fragoso Performing Arts Studio anunció la realización de su campamento de verano, una iniciativa dirigida a niños y jóvenes que se llevará a cabo del 1 al 26 de junio, con un enfoque intensivo en las artes escénicas y la industria del entretenimiento.

El programa estará bajo la dirección educativa del actor, comediante y educador Josean Vargas, junto a un equipo de profesionales integrado por Bianca Morales, Rossana Pabón y otros colaboradores invitados, quienes acompañarán el proceso formativo de los participantes.

Durante casi cuatro semanas, los asistentes recibirán talleres especializados en actuación, teatro musical, cine y televisión, danza, improvisación, podcasting, maquillaje artístico y otras disciplinas vinculadas al mundo creativo, con el objetivo de desarrollar habilidades técnicas y expresivas.

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“En Fragoso Performing Arts Studio creemos en brindarle a cada estudiante un espacio seguro y creativo donde puedan descubrir su potencial, fortalecer su confianza y desarrollar sus talentos artísticos de manera integral. Este campamento ha sido diseñado para que cada participante viva una experiencia enriquecedora, divertida y transformadora”, expresó la directora del proyecto, Norwill Fragoso.

Con esta propuesta, la institución reafirma su compromiso con la formación de nuevas generaciones de artistas y creativos en Puerto Rico, ofreciendo un espacio de aprendizaje práctico y desarrollo personal en el ámbito artístico.