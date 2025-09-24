Fragoso Performing Arts Studio anunció este miércoles que pondrá a prueba a sus alumnos tras integrarlos en dos piezas de microteatro que se presentarán el próximo 1 y 2 de octubre en Abracadabra Café en Santurce.

En un comunicado de prensa, la academia destacó que presentará las piezas escritas por la reconocida dramaturga puertorriqueña Alejandra Ramos Riera, donde contará con la participación de los estudiantes Amaia Fiol, María Fernanda Amador, Zaida Ramos y Jafet Marrero “Influenzando”.

Ambos trabajos se encontrarán bajo la dirección de Jianna Pagán y la producción de Norwill Fragoso.

Según la institución, la iniciativa de microteatro busca que los estudiantes tengan la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en clase, enfrentándose a un público real y desarrollando sus destrezas escénicas en un formato profesional.

PUBLICIDAD

“El propósito de este proyecto es que nuestros estudiantes vivan la experiencia completa de crear un personaje, ensayar y finalmente presentarlo en escena. El microteatro es un formato ágil y poderoso que les permite explorar distintos matices en poco tiempo”, expresó la dirección de Fragoso Performing Arts Studio, en declaraciones escritas.

Los boletos para disfrutar de estas funciones ya están disponibles a través de Ticketcel.com.