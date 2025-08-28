Luego de llevar el regalo de la risa a grandes y pequeños en Puerto Rico y Estados Unidos, el comediante Gaby Alicea regresa a la Isla del Encanto para llevar su espectáculo “El boricua está de fiesta” al Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.

“Me llena de alegría poder visitar la zona Oeste de Puerto Rico el próximo 22 de noviembre, para llevar carcajadas y felicidad a nuestra gente. Este espectáculo ha tocado miles de vidas en Estados Unidos y el área metropolitana de la Isla y nos emociona conectar con nuestros compatriotas en una noche de fiesta, música y amor por nuestro hogar”, expresó el comediante, en declaraciones escritas.

Llevando como carta de presentación la comedia sana y apta para toda la familia que siempre le ha caracterizado, Alicea llegará a la “Sultana del Oeste” con sus personajes más famosos, como la querida Mami, el sabio Don Sefe y el ocurrente Boricuita, en una función que promete celebrar lo mejor de nuestra cultura.

Alicea busca llevar una noche de carcajadas, música y ocurrencias que solo un boricua entiende, aspirando a conectar con la esencia alegre, fiestera y generosal público.

La función será el 22 de noviembre de 2025 a las 7:00 de la noche, y los boletos están disponibles en gabyalicea.com y Ticketera.com.