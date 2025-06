La compañía Guamanique de Puerto Rico continúa su misión de preservar y compartir la cultura nacional al ser los primeros en llevar el baile de la bomba al XVIII Encuentro Mundial de Folklore Mi Perú.

Unos 23 bailarines y músicos siguen llevando uno de los ritmos autóctonos de la Isla del Encanto a través de sus tambores barriles, maracas y cuas desde Lima, donde se celebran 40 años del evento que busca celebrar las tradiciones y culturas junto a otros seis países, como México, Colombia, Ecuador, Chile, Grecia y Lituania.

“Esto es un momento emotivo, esto nos tiene a todos emocionados, es como llevar nuestro pedacito de la Isla para acá. Sonamos y la gente nos mira, nos pregunta, y aquí seguimos”, expresó Lynnette Sánchez, integrante del colectivo que lleva 30 años manteniendo viva el baile y la música popular desde diversos escenarios.

Sánchez destacó que el grupo llegó el pasado domingo al país sudamericano, donde tuvo la sorpresa de experimentar el sismo que tuvo lugar en la costa de la capital peruana. “Nosotros esperábamos a unos compañeros para ir a desayunar, y me fui a una salita del hostal donde estamos hospedados, y de pie, sentí un movimiento fuerte, sentí movimientos más fuertes que en Puerto Rico”, contó la bailarina.

“Alguien vino y me dijo que eso ‘puede ser las vías del tren’, y es sorprendente cómo la mente trabaja para querer justificar que no es un terremoto, por eso uno se congela, uno no toma decisiones, ya yo decía: ‘bendito, este tren está pasando muy cerca”, agregó.

La puertorriqueña resaltó que un empleado les pidió desalojar el lugar tras el movimiento telúrico que, aunque autoridades del país sudamericano registraron el mismo en 6.1 grados de magnitud, el Servicio Geológico de Estados Unidos lo estimó en 5.6.

“Salimos a la calle, ya la gente estaba asustada, despavorida, hasta los perros estaban fuera, pero nos unimos como grupo, preguntando si estábamos bien. Se nos olvidó, por las emociones, que estábamos en Perú, que muchos están acostumbrados a este tipo de movimiento fuerte”, manifestó.

Pero la boricua dejó claro que la alegria de llevar sus tradiciones a la “Ciudad de los Reyes” no se mermó con el temblor.

Los compatriotas han llegado participar de diversas actividades, desde una actividad religiosa en el Santuario del Señor de los Milagros de Nazarenas, así como dos funciones especiales desde el Teatro Segura.

“Desde que supimos que veníamos para acá, Puerto Rico ha tenido una preparación óptima, y más con la bomba, porque con el resurgir de este tipo de música, y aquí, en Perú, se nota que se demanda más este sonido”, compartió la figura, resaltando que la audiencia se avivó al ser los primeros en treparse a la tarima, conquistando corazones con los golpes secos de sus percusiones y el sonido que emanó de las faldas que lucieron las bailarinas.

El grupo se volverá a llevar la danza tradicional al Teatro Segura de Lima esta noche. ( Suministrada )

“Humildemente, creo que fuimos los mejores y nos estamos preparando para que vuelva a ser así”, aseguró la bailarina, quien adelantó que, adicional a las actividades oficiales, la agrupación tendrá la oportunidad de participar en un festival callejero donde podrán llevar la fuerza de la tradición antillana a la comunidad local.

“Me encanta esto porque alguien puede aquí pagar las dos noches de presentación, ¿pero qué se dice del caminante? Ellos no dejan de apreciar el talento. Así que yo siento que me voy a disfrutar más gozar desde la calle, se siente más el arraigo”, sostuvo Sánchez, quien asegura que Guamanique seguirá dándo todo hasta el martes, 24 de junio.