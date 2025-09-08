El poder transformador de la danza se manifiesta una vez más con el innovador “Hom[e]age (Homenaje)”, una iniciativa dirigida a la población mayor de 60 años en Puerto Rico, que llega a su etapa final del 18 al 20 de septiembre en el Centro Cultural El Bastión en el Viejo San Juan.

Este proyecto, liderado por la compañía multidisciplinaria Vision.AI.R-E, bajo la dirección de la reconocida coreógrafa puertorriqueña Ana Sánchez Colberg, ha recorrido distintos municipios de la Isla, como San Germán, Luquillo y Arecibo, para culminar en San Juan con una experiencia escénica única.

Lo más significativo de esta clausura es que marca el lanzamiento de la primera compañía de danza contemporánea puertorriqueña compuesta por adultos veteranos, un paso histórico que amplía las oportunidades para que bailarines de mayor edad continúen desarrollándose dentro del contexto de la danza profesional en Puerto Rico.

“Hom[e]age (Homenaje)” ha sido un proceso intensivo de creación en el que ocho participantes de entre 62 y 87 años, junto a los bailarines veteranos Jesús “Pito” Miranda y Ana Sánchez Colberg, desarrollaron una pieza original de danza-teatro que entrelaza vivencias personales con movimiento, música y narrativa.

El proyecto también integró un proceso único de composición musical a cargo de Gabriel Rivera Vázquez, que incorpora ritmos de bolero, bomba, salsa, merengue y guaguancó utilizados como vehículos artísticos para sanar, compartir y celebrar la aportación vital de esta generación al Puerto Rico contemporáneoque. En la composicion se rindió homenaje a la mayagüezana Estela Arán Ditler y al San Germeño Emilio Toro, cuyas composiciónes de danza fueron reconstruidas a partir de recuerdos familiares y reimaginadas con herramientas digitales.

Los intérpretes de la pieza son Mildred Marín, Taty Carrero, Mayra Toro, Carmen N. Ortíz y Manuel Ramírez de San Germán; Carmen Velasco de Arecibo; y Jesús Miranda junto a Ana Sánchez Colberg de San Juan. La contribución en la parte musical de Raúl Rodríguez Robles de Luquillo. La dirección y coreografía están a cargo de Ana Sánchez Colberg, la composición original de Gabriel Rivera Vázquez, el arte digital de Milton Cordero, el diseño gráfico de Joel Cardona y el vestuario y la escenografía de Ana Sánchez Colberg.

“Hom[e]age (Homenaje)” es una producción de Vision.AI.R-E, con el auspicio principal de Insignia Senior Living/Medholdings, el New England Foundation for the Arts (NEFA), la Doris Duke Foundation y la Mellon Foundation. La presentación en septiembre es una coproducción con ACirc y el Centro Cultural El Bastión.

Para más información sobre Hom[e]age (Homenaje) y los trabajos de Vision.AI.R-E, visite www.visionairedigitalarts.com. Boletos disponible ya a través de ticketera.com