El Municipio de Hormigueros inauguró oficialmente este pasado viernes su nuevo Cine Teatro Municipal, el cual llevará el nombre del productor Ángel M. “Kcho” Santiago Rosario, en reconocimiento a su destacada trayectoria.

La actividad, que se distinguió por su vistosidad y gran asistencia, reunió a familiares, amistades cercanas y compañeros de vida del homenajeado, incluyendo amigos de su infancia que se dieron cita para celebrar este momento histórico para el pueblo. Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la presentación de “Kcho” a cargo de su hija, la Lcda. Natalia Santiago, quien destacó su legado, pasión por las artes y profundo amor por Hormigueros.

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El evento también contó con una destacada participación musical del cuatrista Anthony Rodríguez, conocido como “Tony Toyán”, quien aportó un toque especial a la velada con su talento y sensibilidad artística.

El diseño de la obra estuvo a cargo del reconocido arquitecto Jorge Rigau, quien logró integrar elementos modernos con un enfoque cultural que resalta la identidad del municipio y crea un espacio de primer orden para el desarrollo de las artes escénicas y cinematográficas.

“Hoy hacemos justicia histórica al reconocer en vida a uno de nuestros grandes talentos. ‘Kcho’ ha sido un digno embajador de Hormigueros por casi cuatro décadas, y este cine teatro no solo llevará su nombre, sino también su esencia, su pasión por las artes y su compromiso con nuestra cultura. Este espacio será semillero de nuevas generaciones y punto de encuentro para el desarrollo cultural de nuestro pueblo, mencionó en parte de su mensaje el alcalde Pedro García.

Ángel M. “Kcho” Santiago Rosario cuenta con cerca de 40 años de trayectoria en televisión, radio y cine, consolidándose como una figura respetada en la industria del entretenimiento. Es egresado de la Universidad del Sagrado Corazón y, a lo largo de su carrera, ha expresado constantemente su orgullo de ser hormiguereño, llevando el nombre de su pueblo a diversos escenarios.

“Recibo este honor con el corazón lleno de gratitud. Gracias a mi pueblo de Hormigueros, a mi familia, a todos los que han sido parte de este camino y, de manera muy especial, al alcalde y a la administración municipal por este gesto tan significativo. Este reconocimiento lo llevo con humildad y con el compromiso de seguir aportando a nuestro país”, expresó Kcho Santiago.

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La actividad culminó con una emotiva recopilación de mensajes de felicitación de decenas de amigos de “Kcho”, quienes se unieron a la celebración a través de expresiones llenas de cariño y admiración. Entre las figuras destacadas se encontraban Wilkins, Raymond Arrieta, Tita Guerrero, Héctor Marcano, Gilberto Santa Rosa, Alexandra Malagón y su amigo de la infancia, el también hormiguereño Antonio Sánchez, “El Ganster”, entre otros.

El cine teatro se encuentra localizado en la avenida Primero de abril, a pocos pasos de la Casa Alcaldía y de la Basílica Nuestra Señora de Monserrate. Para mas información y disponibilidad de fechas se pueden comunicar al 787-849-2515.