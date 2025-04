El espíritu del caminante se hace eterno en la Ciudad de los Conquistadores.

Los artistas Ricardo Santiago “Tiago” y Sebastián Martínez revelaron ayer los ocho murales que crearon en el Paseo Tablado de Guaynabo en colaboración con Johnnie Walker y la empresa Méndez and Co.

Las nuevas obras creadas por el dúo boricua se dieron a conocer en una actividad en las que estuvieron presentes el alcalde Edward O’Neill, así como el vicepresidente de la distribuidora, Rafael Álvarez, para dar a conocer los esfuerzos que realizan para darle una cara distinta al popular espacio.

PUBLICIDAD

Los ocho negocios del Tablado componen una parte importante de la obra de Tiago y Sebastián Martínez. ( Suministrada )

“Cuando la comunidad se incluye y tiene un sentido de pertinencia, ahí es cuando una obra de arte se convierte en algo inmortal”, sostuvo Tiago en entrevista telefónica con Primera Hora, asegurando que la colaboración, que surgió como parte de la nueva campaña “Keep Walking a lo Boricua” de la marca de whisky escocés, llevó al pintor a conversar con los comerciantes del lugar e inmortalizar la historia de cada uno de los ocho quioscos en la creación.

“Esto me brindó a dialogar con personas de otro mundo, que están en otra esfera, y me dio la posibilidad de visualizar el sentimiento de un negociante que lo apuesta todo para brindarle lo que necesita su cliente”, agregó.

El boricua también anhela que el público conecte con las piezas que estarán viendo desde el momento que entran al paseo, donde, más allá de cumplir con un compromiso comercial, integra a diversas figuras importantes del “Primer Poblado de Puerto Rico”.

“Esto no brindó solo un reto, sino un sinnúmero de herramientas que podía entrelazar para que visualmente hiciera lógica y que se simplificara, y cuando se estacione o vea el mural desde lejos, aprecien su belleza, que le den ganas de ir allí, y que pasen un buen rato en familia”, expresó el creativo, quien agradeció la aportación de Martínez, quien le dio forma al proyecto desde el diseño gráfico, así como Jolliam Berríos, gerente de mercado de Méndez and Co., quien aseguró que su esfuerzo de comunicación le dio mejor sentido de dirección en el proceso.

PUBLICIDAD

Para celebrar esta presentación, Johnnie Walker llevó a cabo un evento abierto al público llamado “Tablado a lo Boricua” en donde participaron los artistas de las obras, comerciantes, altos ejecutivos de las empresas y gobierno y el público.

Cada mural inmortaliza un aspecto cultural de la "Ciudad de los Conquistadores". ( Suministrada )

El evento contó con una experiencia bien “A lo boricua” con música en vivo, pleneros, comida típica y frituras, cóctel de bienvenida para los asistente y experiencias de marcas.

“Este proyecto se trabajó del corazón asegurando que el impacto emocional se diera en los consumidores que visitan el Tablado y que reflejara la verdadera esencia de marca que presenta Johnnie Walker. Fue un trabajo en equipo”, expresó Berríos, quien agradeció a los muralistas por dar su esfuerzo en el proyecto artístico.