El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), a través de su Programa de Música, celebrará la quincuagésima cuarta edición de la Semana de la Danza Puertorriqueña mediante una serie de recitales y charlas dedicadas a este género.

La propuesta, liderada por el pianista, compositor e investigador Luciano Quiñones, consistirá en un ciclo de doce presentaciones gratuitas dirigidas a escuelas, universidades, organizaciones culturales y comunidades.

“Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con la educación y la difusión de nuestras tradiciones musicales, creando espacios accesibles donde la danza puertorriqueña puede ser apreciada, comprendida y vivida por diversas comunidades. Esta serie no solo celebra su historia, sino que también reconoce su vigencia y su capacidad de seguir inspirando nuevas generaciones”, explicó la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana, en comunicado de prensa.

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La serie busca acercar al público a la riqueza histórica, musical y cultural de la danza puertorriqueña, al tiempo que destaca su presencia en la creación contemporánea. Cada encuentro integrará una charla educativa con interpretaciones musicales en vivo, ofreciendo una experiencia dinámica y accesible que abordará la evolución del género, sus características estilísticas y su relevancia dentro del patrimonio cultural puertorriqueño.

Desde 1996, Quiñones Lugo ha impulsado la difusión de este género a través del portal digital El Hogar de la Danza Puertorriqueña, reconocido como una de las principales fuentes de información sobre la danza en el ámbito digital.

Las primeras fechas confirmadas de la serie incluyen el viernes, 8 de mayo, a las 7:00 p.m., en la Parroquia San Pablo Apóstol, barrio Barahona, en Morovis; el sábado, 16 de mayo, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de Ponce Health Sciences University; el viernes, 22 de mayo, a las 7:30 p.m., en el Cine Teatro Ángel “Kcho” Santiago, en Hormigueros; el sábado, 23 de mayo, a las 7:00 p.m., en la Fraternidad Nu Delta Chi, en Aibonito; el sábado, 30 de mayo, a las 2:00 p.m., en el Parque Ceremonial Indígena de Caguana, en Utuado; el jueves, 4 de junio, a las 7:00 p.m., en la Biblioteca Pública de Aguada; y el sábado, 6 de junio, a las 5:00 p.m., en la Casa Histórica de la Música, en Cayey.

Las fechas restantes serán anunciadas próximamente. Todas las actividades son libres de costo.

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