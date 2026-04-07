René Monclova y Reynold Alexander se unen para presenter “¿Quién mató a René Monclova?”, espectáculo que mezcla el ilusionismo con el drama y suspenso en una trama que busca descifrar un misterioso crimen.

El teatro y la magia se funden para descubrir el autor de un crimen. Cuando el asesinato del prestigioso actor René Monclova sacude a todos los invitados del Hotel Royal Americana, entra en acción el famoso mago-detective Reynold Alexander. Su misión: esclarecer el caso.

Con mucha magia, inteligencia y astucia, el ilusionista se propone descubrir qué pasó realmente pero ocurre un giro inesperado. Todas las pruebas apuntan a que el culpable se encuentra entre los asistentes y todos los miembros del público se convierten en sospechosos. La intriga comienza a escalar, todos forman parte del juego. Reynold Alexander sigue su intuición y con su magia comienza a descubrir pistas y secretos. Cada uno de los espectadores se convierte en la pieza de un rompecabezas. La pregunta es: ¿podrás descubrir al culpable antes de que lo revele Reynold Alexander?

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“¿Quién mató a René Monclova?” es un espectáculo donde el público participa. Está lleno de magia, giros inesperados, intrigas y mucha risa. Cualquier asistente podría tener una pista sin saberlo y esa pista ayudará a resolver el misterio. Es una experiencia interactiva llena de drama y suspenso. Mantendrá a todos al borde de sus asientos. Es una velada diferente y divertida que tiene un solo fin: descubrir quién mató a René Monclova.

La presentación será del 15 al 17 de mayo en el Teatro Tapia en San Juan, y los días 23 y 24 de mayo en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Boletos a la venta en prticket.com. La producción está a cargo de Toño Muñiz.