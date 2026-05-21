El actor y comediante dominicano Irving Alberti llegará por primera vez a Puerto Rico con su espectáculo internacional “Irving y Darisho”, el próximo sábado 8 de agosto a las 8:30 de la noche en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan.

El reconocido artista iniciará en la Isla la gira mundial de su show, en una única función que promete una noche de humor con imitaciones, parodias, monólogos y stand-up comedy, junto a su popular personaje Darisho.

“Presentarme por primera vez en Puerto Rico es un sueño hecho realidad. Estoy muy entusiasmado de poder compartir el trabajo que he venido realizando por más de 30 años”, expresó Alberti, quien destacó el respaldo que ha recibido de la diáspora dominicana y otros públicos internacionales.

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El espectáculo marcará el punto de partida de una gira que posteriormente recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Europa a partir de agosto.

Darisho, uno de los personajes más emblemáticos de Alberti, nació en la República Dominicana y se ha ganado el cariño del público por su estilo auténtico y espontáneo. El comediante ha combinado este personaje con su faceta de stand-up, donde destaca por su improvisación, energía en escena y manejo del humor físico.

Además de su trayectoria en la comedia, Alberti ha consolidado una carrera como actor, productor y presentador, participando en televisión, teatro y cine, con películas como “Que León” y “Los Paracaidistas”. Actualmente trabaja en nuevos proyectos cinematográficos con guiones originales de su autoría.

Los boletos para la función en el Teatro Tapia están disponibles a través de www.prtickets.com.