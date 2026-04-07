El actor, comediante y bailarín Johnny Ray pondrá fin al espectáculo que reúne a los personajes con los que cautivó en la televisión puertorriqueña a través del recordado programa “No te duermas”, donde semana tras semanas dio vida a personajes como “Petraca”, el juez “Moña Blanca”, “Nancy Popoff”, “Juan Bazó”, “Las Hermanas Pestillo” y hasta “Ya Ustedes Saben Quién”, su imitación de la legendaria vedette Iris Chacón.

El artista está listo para darle cierre a una era llena de baile, humor y encanto con “Esto sí es un show… Forever Iconic”, una revista musical que reunirá por última vez a esos personajes en un espectáculo solo para adultos en el Centro de Bellas Artes de Santurce el 2 y 3 de mayo.

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“Nunca pensé que cuando estaba haciendo esto iba a tener esa influencia en las personas. Estaba trabajando, estaba haciendo lo que sabía hacer en un momento difícil, donde la gente te veía que eras cantante, eras actor o eras bailarín, pero no podías ser las tres cosas a la vez. Y en la mente de la gente tenías que escoger, pero ya yo hacía todo eso”, compartió Johnny en entrevista con Primera Hora.

Aseguró, sin embargo, que la puesta en escena no se trata de un retiro de los escenarios, sino de ponerle fin al concepto que arrancó hace 11 años para honrar el programa televisivo que junto al animador Antonio Sánchez “El Gangster” y el productor Gabriel Suau no solo rompió esquemas en la pantallachica nacional, también se convirtió en un referente de la cultura popular puertorriqueña.

“No era perfecto en todas las disciplinas, pero la combinación de todo me hacía un artista chévere, y la personalidad mía se veía a través de todos estos personajes, y la gente se sentía chévere al verlos. Y ahora hay muchos que se me acercan a decirme que por mí son actores, son directores, hacen ‘drag’, hasta me decían que sus padres les prohibían ver mi ‘show’, pero que lo veían a escondidas”, destacó entre risas.

Pero si esos personajes lo ayudaron a conquistar el amor de jóvenes y adultos, ¿por qué decirles adiós? Pues por la complejidad de llevarlos a una pieza de dos horas, que implica coordinar un protocolo de maquillaje y vestuario que aunque tenga resultados alentadores puede resultar agobiante física y emocionalmente.

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“Yo les digo adiós con un dolor en el alma, porque me encanta. ¡Yo gozo haciendo esto! Disfruto cuando veo la alegría, cuando la gente repite mis frases. ¡Todo esto soy yo!”, manifestó. “La gente se cree que yo me visto de ‘Ya Ustedes Saben Quién’ por mi casa, pero no. Cuando me visto de ella, ¡me lo gozo bien duro! Pero ya he llegado a una época en donde reconozco que ya hice lo que hice”.

¿Y qué es lo próximo? Johnny dijo que todavía queda mucho por hacer en el mundo digital, entre seguir dándole rienda suelta a “El barón del café”, una miniserie de época que relata la vida de Rodolfo Ignacio Montero Gaviñas, quien busca ser el propietario de la Hacienda La Popleter, sin saber que el destino le tiene otra ruta trazada, así como seguir audicionado para nuevos proyectos audiovisuales desde su segundo hogar, California.

Además, asegura que aprovechará para terminar un documental sobre la fundación de la recordada discoteca Bachelor’s, que en la década de 1980 fue un espacio nocturno que no solo le concedió un rincón de despojo y disfrute a la comunidad LGBTQ+, también fue un lugar que vio nacer el talento e ingenio de artistas locales como él.

“Pude presentar 40 minutos en el Puerto Rico Queer Filmfest el año pasado y la gente que vivió la época y los jóvenes de ahora estuvieron llorando, algunos recordando la época y resaltando la realidad sociopolítica que sobrevivieron, y otros impresionados por ver que aquí ya había comunidad en el pasado y que no todo ha sido lo que nos cuentan de Nueva York o Europa”, compartió.

“Esto sí es un show… Forever Iconic” se irá de gira el sábado 16 y domingo 17 de mayo por el Teatro Yagüez de Mayagüez, el sábado 23 de mayo en el Teatro Ideal de Yauco, y el domingo 24 de mayo en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián.