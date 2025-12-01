La propuesta teatral “SR. Family, ni santos ni perfectos” consiguió estremecer la Sala de Drama René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce con cinco funciones llenas demostrando la validez de producciones con sentido y contenido.

En el show de “stand-up comedy”, los esposos Alix Santiago y Liliana Ramos presentaron su testimonio de vida, uno lleno de alegrías, penas, carencias, sueños, desafíos y realidades con una buena dosis de comicidad, como una pareja de hoy día en las buenas y en las malas.

En esta ocasión, el matrimonio popular en redes sociales fue más allá de los ‘sketches’ que presentan en sus vídeos dejando verdiferencias que parecerían insalvables, haciendo bromas y otras ocurrencias. Además, compartieron detalles muy personales de su primera cita romántica, la boda civil, sus caídas, frustraciones, la transformación espiritual que cambió su ruta, la renovación de votos matrimoniales y hasta el nacimiento de la pequeña Valentina.

Desde un escenario que recreó una sala y comedor que podrían ser los de cualquier hogar, la familia Santiago Ramos logró hilvanar magistralmente episodios de su diario vivir.

Comenzaron cantando ante una audiencia que no dejó de aplaudirlos, para acto seguido empezar la entretenidarutina en la que sacan partido a todo lo que sucede en la vida en pareja, sin dejar de exteriorizar su incredulidad por el respaldo contundente de sus seguidores.

De entrada, Alix destacó que “no somos actores” y subrayó que después de Valentina y su matrimonio, el apoyo del público es una de las más grandes bendiciones. Liliana puntualizó, en tanto, que con el talento solo “somos instrumentos”. Casi seguido, su esposo habló de la importancia de que la gente se abrace y del poder transformador de hacer reír.

Las constantes bromas de Alix sobre su físico arrancaron carcajadas de los presentes, al igual que los comentarios de Liliana sobre los ronquidos de su marido y lo difícil que es levantarlo, ¡al mediodía! Liliana lo “criticó” también por hacerse la víctima y “el sufrido”.

Para enriquecer la rutina, los esposos recurrieron a algunos vídeos de su diario vivir proyectados en una pantalla gigante.

El públicogozó de lo lindo al conocer detalles de lo que sucedió en su primera cita amorosa, principalmente al apreciar fotos de cómo él lucía en ese momento y, sobre todo, al Liliana comentar que él nunca le preguntó si quería ser su novia, lo que Alix aprovechó para hacerle la petición de noviazgo ante la concurrencia.

Con visuales presentaron uno de los momentos emocionantes de la presentación, cuando se proyectaron imágenes de la renovación de sus votos matrimoniales.

Pero, la atmósfera cambió por completo con la revelación de Liliana sobre lo que vivió en la relación y más con la aceptación de Alix del modo de vida que llevaba y cómo se inventaba excusas para no asistir a la iglesia.

“Estaba cansado de la vida que llevaba”, admitió Alix.

Ante una audiencia conmocionada, el jefe de la familialloró al compartir por completo su transformación espiritual que provocó un giro radical en su vida.

La familia Santiago Ramos hizo una transición muy efectiva para volver a llenar de alegríael espectáculo al abordar el tema del nacimiento de Valentina. Con la entrada de una “enfermera”, los espectadores estallaron en risa y, más aún, con el grito real de Valentina queriendo ya entrar en escena. A su arribo, la hermosa niña arrancó más aplausos y carcajadas.

Ya casi al final del espectáculo, Alix y Liliana brindaron “un espacio libre de oración” a los presentes y sin dudarlo, varias parejas jóvenes subieron al escenario.

Durante 90 minutos, el matrimonio se adueñó de la escena con gran maestría, apoyados únicamente de sus vivencias y guiados por la misma luz.

Luego de las cinco funciones realizadas este fin de semana en el Centro de Bellas Artes de Santurce, la zona centro oriental de Puerto Rico tendrá la oportunidad de disfrutar de “SR. Family, ni santos ni perfectos”, el 13 de diciembre, a las 8:00 p.m., en Bellas Artes de Caguas; y el sábado 27 de diciembre en el Teatro Yagüez de Mayagüez.