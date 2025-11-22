Una pintura de Frida Kahlo se acaba de convertir en la obra de una mujer más cara de la historia. En una subasta realizada por Sotheby’s, se vendió en $54.7 millones.

La primera vez que había sido subastada fue en 1980, décadas después de la muerte de la artista mexicana. La obra es un autorretrato surrealista titulado “El sueño (la cama)”, donde se ve a la mujer dormida bajo una sábana amarilla.

La subasta se realizó el jueves 20 de noviembre en el edificio The Breuer de Nueva York. No es la primera vez que los cuadros de Kahlo alcanzan grandes cifras. En 2021, una obra de la artista fue pagada por $34.9 millones.

PUBLICIDAD

Los encargados de realizar la venta fueron los directores de la casa de subastas Sotheby’s, quienes ya habían vendido el cuadro en 1980 por una suma mucho menor.

“Pocos podrían haber imaginado que ‘El sueño (la cama)’ se vendería finalmente por US$55 millones cuando fue subastada por primera vez en Sotheby’s en 1980 por US$51.000”, comentó Anna Di Stasi, directora del departamento de arte latinoamericano de la casa de subastas para BBC.

El récord de venta de la obra de una mujer lo tenía Georgia O’Keeffe con su pintura Jimson Weed/White Flower No. 1 que fue subasta en 2014 por $44 millones.

“Este resultado sin precedentes demuestra lo mucho que hemos avanzado, no solo en la apreciación del genio de Frida Kahlo, sino también en el reconocimiento de las mujeres artistas al más alto nivel del mercado”, añadió Di Stasi.

El cuadro

“El sueño (la cama)” fue pintado en la década de los 1940, luego de que la artista se hubiera divorciado, reconciliado y casado nuevamente con Diego Rivera.

Expertos aseguran que la obra muestra su relación con su cuerpo y su salud. Frida Kahlo sufrió de poliomielitis y quedó con afectaciones físicas tras un accidente de autobús.

“El esqueleto suspendido a menudo se interpreta como una visualización de su ansiedad por morir mientras dormía, un miedo muy plausible para una artista cuya existencia diaria estuvo marcada por el dolor crónico y traumas pasados”, dijo la casa de subastas en su página.

La artista falleció en 1954 a los 47 años en Ciudad de México. La causa de su muerte fue reportada oficialmente como una embolia pulmonar y sus cenizas fueron dejadas en la Casa Azul, que hoy es conocida como el museo Frida Kahlo.