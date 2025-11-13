James Van Der Beek alcanzó el reconocimiento gracias a su papel de Dawson Leery, el galán soñador de la serie “Dawson’s Creek”; ahora, a más de dos décadas de su final, el actor vuelve a recurrir a su personaje, pero esta vez por una razón que va mucho más allá de la fama: salvar su vida.

En noviembre del 2024, Van Der Beek reveló a la revista “People” que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa tres y estaba bajo cuidados médicos.

Pero, debido a los altos costos del tratamiento, el actor ha tomado la decisión de subastar varias de sus pertenencias, las cuales incluyen objetos originales de la serie que lo lanzó a la popularidad.

De acuerdo con información publicada por la revista “People”, entre los objetos que entrarán a la subasta se encuentra el collar que Dawson regaló a Joey Potter (Katie Holmes) durante el baile de graduación, valuado entre 26 mil y 52 mil dólares. También saldrá a la venta la camisa que Van Der Beek usó en el episodio piloto, estimada en 4 mil dólares.

La colección será parte del evento Winter Entertainment Memorabilia Live Action, organizado por la casa Propstore, que se celebrará del 5 al 7 de diciembre.

“Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta y compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años”, dijo el intérprete al medio.

A pesar de los difíciles momentos que enfrenta, el actor ha convertido su historia en una forma de inspirar a otros pacientes compartiendo algunos detalles de su vida y su enfermedad en las redes sociales.

“A veces los giros de la vida te llevan a lugares inesperados, y uno aprende a soltar lo que antes creía indispensable”, finalizó.