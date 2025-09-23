El actor James van der Beek reapareció tras revelar hace casi un año que enfrentaba el cáncer colorrectal etapa 3, el protagonista de “Dawson’s Creek” se ausentó de la reunión de integrantes de la famosa serie de 90, sin embargo, hizo una aparición sorpresa a través de un video en el que habló de cómo se encuentra de salud.

En noviembre de 2024 dijo a la revista “People”: “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”.

En aquel momento se dijo con ánimo para seguir la lucha médica, pues aseguró que tenía varios motivos para luchar y sanar.

PUBLICIDAD

James Van Der Beek está casado con Kimberly Van Der Beek desde agosto de 2010. Juntos tienen seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

James Van Der Beek reaparece

James Van Der Beek se ausentó al evento benéfico de reunión de “Dawson’s Creek” ocurrido el lunes 22 de septiembre, un día antes, el 21, abandonó la lectura en vivo del episodio piloto del programa de WB, que se realizó en beneficio de F Cancer, pues dijo que tenía dos virus estomacales que le impedían continuar.

El actor, quien interpretó al personaje Dawson Leery en la serie “Dawson’s Creek”, apareció a través de un video pregrabado que se proyectó en el escenario del Teatro Richard Rodgers de Nueva York, ahí agradeció a los fans por comprar entradas y presentó a Lin-Manuel Miranda como su suplente.

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar”, dijo Van Der Beek.

“No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona”, se sinceró.

Sus palabras de agradecimiento y cariño no pararon por varios segundos: “Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo”, expresó.

“Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes”, dijo.

PUBLICIDAD

“Y, obviamente, en Dawson’s Creek no tuve suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno. Así que decidimos buscar a alguien que nunca hubiera sido suplente en este teatro”, manifestó.

En redes sociales compartió un post en el que se sinceró sobre su sentir en estos momentos en los que soñaba regresar al escenario:

“A pesar de todos los esfuerzos... No voy a llegar a estar allí. No voy a llegar a estar en ese escenario y agradecer a cada alma en el teatro por aparecer a mi favor, y contra el cáncer, cuando más lo necesitaba”, se lee.

Padecer cáncer colorrectal en etapa 3 significa que el cáncer se ha propagado desde el colorrectal a los ganglios linfáticos cercanos, pero aún no se ha diseminado a órganos distantes del cuerpo. La etapa III se subdivide en IIIA, IIIB y IIIC, indicando diferentes grados de invasión tumoral y afectación de ganglios linfáticos.