Como parte de la conmemoración de la Semana Santa, el Gobierno Municipal de Aguadilla, en colaboración con Producciones Aragua, presentará la obra teatral “La vida de Jesús”. La puesta en escena se llevará a cabo desde el jueves 2 de abril al sábado 4 de abril, a partir de las 7:00 p.m., en la Ave. San Carlos en Aguadilla. La entrada será gratis.

Este evento, que busca ofrecer un espacio de reflexión y conexión espiritual, contará con un elenco de actores de primera muy querido y respetado en los medios. Wanda Sais, Cristina Soler, Rafael José, Jorge Luis Ramos, Linette Torres, Carlos Vega y Carlos E. Piñero les presentarán una obra de emociones acerca del drama de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.

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El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, destacó la importancia de esta representación para la comunidad: “Para el pueblo cristiano, la Semana Santa es un momento de oración, recogimiento y gratitud a Dios. Dediquemos un tiempo para reflexionar sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y meditar acerca de nuestros actos, con el fin de acercarnos más a Dios y su promesa de salvación. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta experiencia teatral única, que estamos ofreciendo como un regalo para nuestro pueblo”.

Por su parte, el productor de la obra y presidente de Midnight Express, Resthield Deynes, expresó su entusiasmo por llevar esta producción al público en general: “Esta obra representa una oportunidad de presentar la vida de Jesús desde una perspectiva enriquecedora, combinando arte y fe en una

misma propuesta. No solo nos enfocamos en la pasión y muerte de Cristo, sino

en los momentos más significativos de su vida y su mensaje de amor y redención”.

“La vida de Jesús” narra los eventos más sobresalientes de la vida del Salvador, desde su niñez hasta su resurrección. La historia inicia con un joven Jesús siendo llevado al templo de Jerusalén, pasando por su bautismo en el río Jordán, su vida

pública y ministerio, y culminando con su pasión, muerte y resurrección. La producción incluye escenas impactantes, como el baile de Salomé en el palacio del rey Herodes y la ejecución de Juan “el Bautista”, sostuvo el productor de la obra Florentino Rodríguez.

Con una duración aproximada de una hora y media y añadiendo dos días adicionales a su función, esta representación promete ser una experiencia conmovedora y de gran valor cultural y espiritual.

El Gobierno Municipal de Aguadilla y Producciones Aragua invitan a toda la comunidad a disfrutar de este evento especial, que promete ser una experiencia inolvidable en el marco de la Semana Santa.

Para más información, puede comunicarse con la Oficina de Cultura del Municipio de Aguadilla.