Bien puesta para conocer, compartir experiencias, y celebrar la diversidad en todo su esplendor.

La artista Gala Varo asegura estar lista para llevar “mucho baile, mucha coreografía y mucho sabor mexicano” en la quinta edición de “¡Vive Tu Orgullo!”, que se llevará a cabo hoy, sábado, desde la Playa Jobos en Isabela.

La exalumna de “RuPaul’s Drag Race Global All Stars” pisa tierra puertorriqueña por primera vez para derrochar talento en un evento que promete celebrar la visibilidad y la vida del adulto mayor lésbico, gay, bisexual, transgénero, cuier y más (LGBTQ+) con una jornada llena de música, arte y comunidad frente al mar.

“¡Me emociona mucho la cultura de Puerto Rico! Hay mucha gente cercana que he tenido el placer de conocer, incluso artistas que son de allí, y yo dije: ‘¡Qué bonito poder visitar el país de gente bella!’“, contó la michoacana en entrevista telefónica con Primera Hora, al manifestar su emoción por compartir tarima con otras figuras como la puertorriqueña Alyssa Hunter, así como Dixie Bee, Catalina Tyrell, Chary Lady Lady Tatiana, Pipiota Lakoah, Samantha La’Grandier, Vanessa Eminence. Felix Chevremont, y Louisa Madonna.

La drag queen también manifestó que, similar a su natal México, los boricuas “están cortados por la misma tijera de hermandad y humildad”, por lo que no lo pensó dos veces en pisar la Isla del Encanto y sumarse a un movimiento que le parece más pertinente ser partícipe.

“Esto, más que feliz, me hace sentir honrado, me hace sentir orgulloso del trabajo que estamos haciendo no tan solo en Puerto Rico, sino como gente LGBTQ+, como latinos, para seguir en la lucha, sobre todo, con el clima político que se está dando en Estados Unidos, donde estamos viendo la revocación de derechos para la comunidad. Ahora, más que nunca, se necesitan eventos como estos”, aseguró.

La también acróbata y bailarina de fuego aseguró que tener la oportunidad de exponer su arte desde el “Jardín del Noroeste” junto a Waves Ahead Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que tiene como misión abogar por mejores servicios esenciales para adultos mayores de las comunidades LGBTQ+.

“Justo en ‘Pride’, siento que tenemos dos tipos de ‘Pride’ que son muy relevantes en todo el mundo, como el ‘Pride’ de celebración, que casi siempre se da en las capitales de ciudades que han logrado mucho en temas de derechos humanos LGBT, tanto así que, en lugar de ser una marcha, es una celebración. Pero hay unas ciudades un poco más pequeñas, que comienzan a animarse, o que necesitan todavía esa lucha, y me parece fresca la protesta, me parece que hay esa necesidad y ese espíritu revolucionario de salir a marchar, eso me parece muy bello”.

La también exprofesora de Biomedicina, Bioquímica e Inmunología de la Universidad de Guadalajara exhortó a la población a mantener la solidaridad viva, aunque las circunstancias de la vida parecieran no ser las más optimistas.

“Trato de empaparme de lo que está pasando al respecto de estos tipos de movimientos, así como de los movimientos geopolíticos y culturales que estamos pasando a nivel mundial, tanto con las luchas como las personas que llegan al poder e intentan quitarnos más derechos. Y siento que hay un aire de desolación, de abandono, como, hasta cierto punto, queriendo tirar la toalla, y me gustaría que recapacitáramos”, sostuvo la entonces educadora, quien aspira utilizar su conocimiento científico en un futuro para unirse a la lucha contra la desinformación sobre los asuntos de diversidad en las poblaciones sexo-diversas.

“Ahora, más que nunca, necesitamos unión, necesitamos solidaridad, necesitamos hacernos más presentes, más visibles que nunca, porque siento que vamos avanzando, ganando derechos, ganando por el simple hecho de ser humanos, y no pedimos otra cosa que tener los derechos que tienen todos”, apuntaló.