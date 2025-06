Tras 39 años de conquistar el mundo detrás de un rostro blanco, ahora llevará la magia del pueblo en el que creció a la Gran Manzana. Luis Casiano, conocido por sus artes como payaso arlequín, se transformará en una de las leyendas más emblemáticas de Aguas Buenas para la Parada Puertorriqueña en Nueva York, que se celebrará el próximo domingo, 8 de junio.

Desde la Quinta Avenida de Manhattan, el artista y educador celebrará el legado de su terruño al encarnar al “Mago de Aguas Buenas”, personaje del escritor e historiador Cayetano Coll y Toste conocido por sus poderes curativos, premoniciones y consejos a los residentes de la “Ciudad de las Aguas Claras”, en el desfile que se llevará a cabo bajo el lema “Un pueblo, muchas voces”.

“Esto significa mucho para mí. Mi trabajo de 39 años haciendo de payaso, y 34 de ellos ganando la Mundial de Payasos, ha sido reconocido no solo a nivel de mi pueblo y a nivel de Puerto Rico, sino a nivel internacional. Esto me ha abierto muchas puertas no solo a competir en Estados Unidos, sino en Escosia, Inglaterra, Italia, Canadá, España y República Dominicana”, aseguró el también biblotecario en entrevista con Primera Hora, asegurando que su don, “no solo puede llevar alegría a los niños, sino poner en alto a mi comunidad”.

Casiano sostuvo que lo más fundamental sobre su participación en la Parada Puertorriqueña en La Gran Manzana -que contará con figuras como Olga Tañón, Elvis Crespo, y actores como Luis Guzmán y Gina Rodríguez- será la oportunidad de demostrar una de las mejores cualidades de los aguabonenses, que “seremos pequeños en tamaño geográfico, pero grandes en corazón y tradiciones”.

El artista también aseguró que el vestuario del “mago”, que llegó a presentar en la Mundial de Payasos de 2016, consiste en un traje con varias tonalidades de azul, bordado en canotillos, mostacillas, lentejuelas, espejos y hasta cristales Swarovski, todos trabajado por las manos de cinco modistos, incluyendo doña Antonia Serrano, la madre de la alcaldesa del municipio, Karina Nieves Serrano.

“Ella siempre me hacía todos los vestuarios hasta el 2018. Un año despúes falleció y este traje, para ella, fue significativo porque era uno de los más elaborados que hizo”, compartió.

Casiano sostuvo que el público podrá esperar este año una mayor presencia de boricuas en el desfile dado que, en representación del municipio, se espera que sobre 200 personas viajen hacia el norte para ondear la bandera monoestrellada, así como amigos y familiares de la diáspora que se unirán en respaldo al pueblo.

“A pesar de que se dedica esta parada a Aguas Buenas, yo entiendo que somos uno, somos Puerto Rico, y una de las cosas que nos distingue es que somos un pueblo hospitalario, ofrecemos mucho calor humano y en estos momentos de incertidumbre pueden haber diferencias políticas, religiosas, pero en momentos de dolor, nos solidarizamos con aquel que lo necesita. Así que, a mal tiempo buena cara”, manifestó.

Otras figuras locales que dirán presente en esta edición de la Parada Puertorriqueña serán el cantautor Hermes Croatto, quien será el ‘Hijo de Borinquen’; la meteoróloga Deborah Martorell, la agrupación Los Pleneros de la Cresta, así como la guitarrista clásica Leonela Alejandro, estos últimos dos seleccionados como “Estrellas en ascenso”.

Al igual que en años anteriores, se espera que al desfile asistan cerca de un millón de personas.